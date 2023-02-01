80-летие Сталинградской битвы 1 и 2 февраля 2023 года в Волгограде: прямая онлайн-трансляция

Фейерверки 2 февраля прогремят во всех районах города-героя. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

80 лет победы в Сталинградской битве Волгограде отметят ярко и масштабно с парадом, реконструкциями и концертами, световым и лазерным шоу, салютом и сразу 10 фейерверками. Сайт volgograd.kp.ru в онлайн-режиме публикует последние новости о том, как отмечают 1 и 2 февраля 2023 года в Волгограде, который сразу на три дня переименовали в Сталинград, досрочно заменив указатели на въездах в город-герой.

В первый день праздника 1 февраля 2023 года в Волгограде самым интересным в программе станут световое и лазерное шоу, видеоинсталляции проекта «Мост памяти» на Аллее Героев, Мамаевом кургане, ж/д вокзале Волгоград-1 и музее-панораме «Сталинградская битва».

С утра 2 февраля 2023 на площади Павших борцов в Волгограде пройдет военный парад в честь 80-летия Сталинградской победы. Днем на Мамаевом кургане ждут президента Владимира Путина, поэтому доступ туда будет закрыт. В Комсомольском саду устроят солдатский привал. Продолжат программу праздничных мероприятий видеоинсталляции, световое и лазерное шоу. Вечером в городе прогремит салют и десять фейерверков во всех районах. Самое яркое пиротехническое и музыкальное шоу покажут на Центральной набережной (подробная программа, самые главные события – здесь).

ВАЖНО! Эти дни в области сделали дополнительными выходными, но не для всех. В центре Волгограда 1 и 2 февраля 2023 перекрыты многие дороги. Скоростной трамвай, автобусы и троллейбусы в праздники будут ходить по усиленному графику. Машину предлагают оставить на дальних парковках или просто на улицах (список). Учтите, в городе-герое уже выставили посты сотрудники ГИБДД. Проходить на парад, на Мамаев курган, на набережную, к вокзалу придется через пункты досмотра и рамки металлоискателей.

Прямая трансляция:

18.54 Зрителей видеоинсталляции в центре города становится все больше.

Желающих посмотреть "Мост Памяти" становится все больше Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Показы "Моста Памяти" ведутся ежечасно Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

В центре Волгограда световые лазеры освещают разрушенную мельницу Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

18.42 Волгоградцев впечатлила видеоинсталляция. Горожане после просмотра в одной локации спешат в другое место, чтобы посмотреть "Мост Победы" еще раз.

Волгоградцы в восторге от светового шоу Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Световое шоу продлится до 21.00 Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

18.36 В Волгограде стартовало масштабное световое шоу. Здание музея-панорамы стало экраном для показа военной хроники.

16.50 Видеоинсталляции, световое и лазерное шоу на вокзале, музее-панораме и Мамаевом кургане начнутся в 18.00. Их будут повторять каждый час. Последний сеанс 1 февраля 2023 года всюду начнется в 21.00. Так что можно успеть проехать или пройтись сразу по нескольким местам. На Аллее Героев время не ограничено.

На Аллее Героев хронику крутят с утра до ночи. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Посмотреть на летящих на домах журавлей тоже можно в любое время. Фото: Екатерина СИМОХИНА

16.40 Если соберетесь сегодня и завтра посмотреть световое шоу и видеоинсталляции проекта «Мост памяти», учтите, в центр Волгограда лучше ехать на общественном транспорте.

До обеда 2 февраля перекрыты площадь Павших Борцов и прилегающие к ней участки улиц Мира, Володарского, Гоголя, Ленина, Аллея Героев. До окончания салюта 2 февраля будут частично закрыты улицы Коммунистическая, Советская, Чуйкова, целиком Нулевая продольная и примыкающие к ней участки улиц Краснознаменской, Комсомольской, 7-й Гвардейской, Землянского, Калинина. Не проехать к телецентру на кургане.

Парковки на площади Павших Борцов и у вокзала тоже закрыты. Подробности.

16.18 Сегодня в Кремле объявили подробную программу визита Владимира Путина в Волгоград. Президент побывает на Мамаевом кургане, в ЦКЗ, в музее-панораме «Сталинградская битва», а также встретится с губернатором Андреем Бочаровым.

Мамаев курган и музей-панорама будут закрыты для остальных посетителей с утра до вечера 2 февраля.

16.11 С каждым годом на праздниках все меньше ветеранов, фронтовиков. Им сейчас далеко за 90. Один из главных героев этих дней - 97-летний Александр Медков, который четко чеканит шаг, занимается спортом и не теряет бодрости духа.

Александр Медков не теряет бодрости. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В центре внимания на утренних торжествах оказался и 96-летний участник Парада Победы 24 июня 1945 года Александр Иванович Колотушкин. Завтра ветераны будут на параде.

Александру Ивановичу Колотушкину - 96. Фото: АВО

15.56 Днем напротив входа в музей-панораму «Сталинградская битва» торжественно открыли бюсты Иосифа Сталина, Георгия Жукова и Александра Василевского. Ветераны вставали на колени и крестились, фотосессии со Сталиным продолжались больше часа.

Памятники генералиссимусу и маршалам установили напротив входа в музей-панораму. Фото: Екатерина СИМОХИНА

15.55 После были торжественные мероприятия - к Вечному огню на Аллее Героев возложили цветы и венки. Военные прошли маршем под аккомпанемент оркестра. На Россошинском военно-мемориальном кладбище с военными почестями перезахоронили останки 180 защитников Сталинграда.

Военные прошли под "Прощание славянки". Фото: АВО

15. 54 Первый день праздника 1 февраля 2023 года в Волгограде открыл легкоатлетический пробег на Центральной набережной. Одним из участников по давней традиции стал ветеран Великой Отечественной войны Александр Медков. Он вышел на старт в футболке с портретом Сталина (подробности).

- Мне 97, я вместе с вами, равняйтесь по мне. Вперед к победе! – подбодрил спортсменов Александр Медков.