Один подросток в крайне тяжелом состоянии после жуткого ДТП под Волгоградом

Медики 25-й больницы борются за жизнь 15-летнего подростка Фото: Эдуард Пальгунов

Одного взрослого и двоих подростков, которые пострадали в страшном ДТП в Дубовском районе 1 августа, из ЦРБ перевели в Волгоградские клиники. В реанимации 25-й больницы медики борются за жизнь 15-летнего мальчика. Его состояние оценивается как крайне тяжелое. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в комитете здравоохранения Волгоградской области. 14-летний подросток был госпитализирован в хирургическое отделение 7-й больницы в состоянии средней степени тяжести. В 4-й больницу перевезли 52-летнего мужчину, его состояние оценивается как средней степени тяжести.

Напомним, жуткое ДТП произошло днем 1 августа на трассе в Дубовском районе. Стали известны его подробности. По информации пресс-службы ГУ МВД России по Волгоградской области, 34-летний водитель фуры «Mercedes-Benz» не справился с управлением, выехал на встречку, где снес ехавшие «Ford Focus» и «BMW». Легковые автомобили превратились в груду металла, грузовая машина перевернулась. До приезда скорой помощи скончались 50-летний водитель и 46-летняя пассажирка «Ford», а также 52-летний пассажир «BMW». Сначала госпитализировали в Дубовскую ЦРБ, а затем в волгоградские клиники водителя и 15-летнего пассажира «BMW», а также 14-летнего подростка из «Ford».