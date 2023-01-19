1 и 2 февраля 2023 в Волгограде: программа мероприятий и расписание показа видеоинсталляций и светового шоу на Мамаевом кургане, вокзале, Аллее Героев и музее-панораме Сталинградская битва

На Мамаевом кургане покажут световое шоу и салют. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Главным событием в программе праздничных мероприятий 1и 2 февраля 2023 года на 80-летие победы в Сталинградской битве в Волгограде станут видеоинсталляции проекта «Мост памяти». ЗD-мэппинг шоу покажут на стенах вокзала Волгоград-1, на Мамаевом кургане, на домах на Аллее Героев, на руины мельницы Гергардта, здания музея-панорамы «Сталинградская битва» и Дома Павлова. Также гостей и жителей города-героя ждут три салюта в разных местах. Сайт volgograd.kp.ru публикует программу праздника и расписание показа видеоинсталляций 1и 2 февраля 2023 года.

Программа праздничных мероприятий на 1 февраля 2023 в Волгограде на 80-летие победы в Сталинградской битве

На Мамаевом кургане 1 февраля 20213 года в Волгограде с 17.00 будут подсвечивать монумент «Родина-мать зовет!». Во время светового шоу скульптура будет переливаться разными цветами, сиять золотом и менять «платья».

1 февраля 2023 года видеоинсталляция Мост памяти на руины мельницы Гергардта, здания музея-панорамы «Сталинградская битва» и Дома Павлова в Волгограде начнется в 18.00. В этот день показ аудиовизуального произведения искусства на фасадах повторят еще три раза – в 19.00, 20.00 и 21.00. В основе сюжета - главные события Сталинградской битвы и ее значение в мировой истории.

В это же время - 1 февраля 2023 года в 18.00, 19.00, 20.00 и 21.00 начнется показ видеоинсталляции на фасаде вокзала Волгоград-1. 3D-инсталляция расскажет об истории вокзала и подвигах защитников Сталинграда.

Дома на Аллее Героев в Волгограде 1 и 2 февраля 2023 года весь день с 8.00 до 24.00 станут огромными видеоэкранами, на которых будут показывать документальную хронику, озвученные письма защитников Сталинграда и летящих журавлей в память о павших защитниках города-героя. Саму аллею от «нулевого километра» до Волги будут освещать в цветах ленты медали «За оборону Сталинграда».

Программа праздничных мероприятий на 2 февраля 2023 в Волгограде в честь 80-летия победы под Сталинградом

Откроет праздничный день 80-летия Сталинградской победы в Волгограде военный парад на площади Павших Борцов. Начало – 2 февраля 2023 в 10.00.

На Мамаевом кургане 2 февраля 20213 года в Волгограде с 17.00 также будут подсвечивать переливающимся светом скульптуру «Родина-мать зовет!». 2 февраля кульминацией праздника в четь 80-летия окончания Сталинградской битвы станет фейерверк. Начнется салют в 21.00.

2 февраля 2023 года видеоинсталляция Мост памяти на фасады мельницы Гергардта, музея-панорамы «Сталинградская битва» и Дома Павлова в Волгограде начнется в 18.00, 19.00, 20.00 и в 20.45. В финале праздника над музеем-панорамой небо раскрасит фейерверк. Начнется салют в 21.00, как и на Мамаевом кургане.

На вокзале Волгоград-1 показ видеоинсталляции на фасаде 2 февраля 2023 года начнется в 19.00, 20.00 и 21.00. А до этого в 17.00 (время могут изменить) на железнодорожном вокзале покажут музыкально-драматический спектакль по роману Константина Симонова «Живые и мертвые». В постановке примет участие камерный оркестр «Солисты Москвы» под руководством Юрия Башмета, он же – художественный руководитель всего проекта «Мост памяти».

Еще один финал программы праздника 2 февраля 2023 года в Волгограде устроят на нижней террасе Центральной набережной. В 20.45 там начнется минута молчания, во время которой все точки Моста соединят световыми лучами, образовав огромный мост. В 21.00 начнется показ пиротехнического музыкального спектакля. Завершит шоу салют.

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