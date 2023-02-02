Волгоградцы жалуются на массовый сбой мобильного интернета

Волгоградцы массово столкнулись с проблемами с мобильным интернетом Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

Жители Волгограда 2 февраля столкнулись с проблемами связи. Многие волгоградцы в социальных сетях и в разговорах между собой жалуются на неработающий с утра мобильный интернет. Причем проблемы возникли у абонентов всех операторов связи.

Волгоградцы с утра не могли зайти с телефона интернет. фото-, видео- и звуковые файлы в переписках если и грузились, то по несколько десятков минут. То же самое касалось и обычных текстовых сообщений. «Кто-то испытывает проблемы с мобильной связью?», «Пока ехал на работу, связи не было», «У меня даже музыка не грузится, об остальном вообще молчу» - жаловались жители Волгограда. Наибольшее проблемы с отсутствием мобильного интернета у горожан возникли в Центральном, Ворошиловском, Дзержинском районах.

Некоторые мобильные операторы сообщили в своих пабликах в соцсетях, что проблемы со связью сегодня возможны на территории всей Волгоградской области из-за массовых мероприятий. Мобильный интернет работает с перебоями в целях безопасности.