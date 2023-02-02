Где перекрыли дороги в Волгограде 2 февраля 2023: список улиц и схема

Многие улицы центра города будут перекрыты до позднего вечера Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Волгоград 2 февраля отмечает 80-летие победы в Сталинградской битве. Из-за массовых и торжественных мероприятий, которые пройдут с утра до вечера, в центре города многие улицы закрыли для машин. Был введен пешеходный режим. Публикуем, где перекрыли дороги в Волгограде 2 февраля 2023 года.

Из-за проведения военного парада до 12.00 2 февраля 2023 года в Волгограде будут перекрыты площадь Павших борцов, улица Мира (от Краснознаменской до Комсомольской), улица Володарского (от проспекта Ленина до Коммунистической), улица Гоголя (от Мира до Коммунистической), улица Ленина (от проспекта Ленина до Мира), Аллея Героев.

Схема администрации Волгограда

Для проведения светового шоу «Мост Памяти» до 22.00 2 февраля 2023 будут перекрыты дороги в Волгограде для автомобилей на улице Коммунистической (от Володарского до Порт-Саида), улице Советской (от Пражской до Гагарина), улице Чуйкова (от Пражской до Наумова, от 13-й Гвардейской до Комсомольской и от Комсомольской до Володарского).

Схема администрации Волгограда

Вечером волгоградцев ожидают множество салютов, поэтому до 22.00 2 февраля 2023 в Волгограде будут перекрыты Нулевая продольная и примыкающие к ней участки улиц Краснознаменской, Комсомольской, 7-й Гвардейской, Землянского, Калинина. Запрещен проезд до 22.00 2 февраля и по дороге к телецентру на Мамаевом кургане от улицы Рокоссовского.

Схема администрации Волгограда

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