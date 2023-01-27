Центр уже готовят к празднику. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Для тех, кто приедет на мероприятия в честь 80-летия Сталинградской Победы 1 и 2 февраля 2023 года, в центре Волгограда предусмотрено порядка шести тысяч мест для размещения автотранспорта на парковках и стоянках. Где оставить машину во время праздника, чтобы ее не увез эвакуатор, сообщили сайту volgograd.kp.ru в мэрии. С площади Павших Борцов и прилегающих улиц, которые перекроют уже 27 января, личный автотранспорт волгоградцев просят убрать заранее.

Где оставить машину 1 и 2 февраля 2023 года в Волгограде: список парковок и автостоянок

Центральный район

Парковки: у стадиона «Волгоград Арена»; у парка «Победа»; у ТРК «Европа сити молл»; стоянки на 7-й Гвардейской; площадь Ленина; ул. Володарского (напротив каланчи).

Также оставить машину в центре можно на улицах:

- ул. 13-Гвардейской дивизии;

- ул. Гагарина (от проспекта до Коммунистической)

- ул. Чуйкова (от Гагарина до Комсомольской);

- ул. Порт-Саида (от проспекта до Чуйкова);

- ул. Соколова (от Советской до Чуйкова);

- ул. Советская (от Гагарина до Краснознаменской);

- ул. Ленина (от проспекта до Советской);

- ул. Кубанская (от Балонина до Рокоссовского);

- ул. Новороссийская (от Кубанской до Балонина);

Ворошиловский район: ул. Калинина, ул. Козловская, ул. КИМ, ул. Пугачевская, ул. Профсоюзная (от Симбирской до Рабоче-Крестьянской), ул. Ковровская.

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