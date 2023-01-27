Где оставить машину 1 и 2 февраля 2023 года в Волгограде: список парковок

Центр уже готовят к празднику.
Фото: Екатерина СИМОХИНА
Для тех, кто приедет на мероприятия в честь 80-летия Сталинградской Победы 1 и 2 февраля 2023 года, в центре Волгограда предусмотрено порядка шести тысяч мест для размещения автотранспорта на парковках и стоянках. Где оставить машину во время праздника, чтобы ее не увез эвакуатор, сообщили сайту volgograd.kp.ru в мэрии. С площади Павших Борцов и прилегающих улиц, которые перекроют уже 27 января, личный автотранспорт волгоградцев просят убрать заранее.
Центральный район
Парковки: у стадиона «Волгоград Арена»; у парка «Победа»; у ТРК «Европа сити молл»; стоянки на 7-й Гвардейской; площадь Ленина; ул. Володарского (напротив каланчи).
Также оставить машину в центре можно на улицах:
- ул. 13-Гвардейской дивизии;
- ул. Гагарина (от проспекта до Коммунистической)
- ул. Чуйкова (от Гагарина до Комсомольской);
- ул. Порт-Саида (от проспекта до Чуйкова);
- ул. Соколова (от Советской до Чуйкова);
- ул. Советская (от Гагарина до Краснознаменской);
- ул. Ленина (от проспекта до Советской);
- ул. Кубанская (от Балонина до Рокоссовского);
- ул. Новороссийская (от Кубанской до Балонина);
Ворошиловский район: ул. Калинина, ул. Козловская, ул. КИМ, ул. Пугачевская, ул. Профсоюзная (от Симбирской до Рабоче-Крестьянской), ул. Ковровская.
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