1 и 2 февраля 2023 в Волгограде: программа праздничных мероприятий

В честь праздника 1 и 2 февраля решили сделать дополнительными выходными в Волгограде. Фото: Екатерина СИМОХИНА

В программе праздничных мероприятий 1 и 2 февраля 2023 года в Волгограде на 80-летие победы в Сталинградской битве около 250 событий, главными из которых станут военный парад, три салюта, видеоинсталляции проекта «Мост памяти» на Мамаевом кургане, вокзале Волгоград-1, Аллее Героев и музее-панораме «Сталинградская битва», пиротехническое и световое шоу, концерты и спектакль. Сайт volgograd.kp.ru публикует программу праздника 1 и 2 февраля 2023 года в Волгограде, что будет интересного и куда сходить.

31 января 2023 в Волгограде: куда сходить

31 января 2023 года в Волгограде в 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00 и в 16.00 в подвале ЦУМа, в музее «Память» шесть раз покажут, как брали в плен генерал-фельдмаршала Паулюса и штаб 6-й полевой немецкой армии, а также военно-историческую реконструкцию немецкого госпиталя. Подробности.

1 февраля 2023 в Волгограде: куда сходить

Программу праздничных мероприятий 1 и 2 февраля 2023 года в Волгограде откроют дома на Аллее Героев, на фасадах которых с 8.00 до 24.00 будут крутить хронику битвы, озвученные письма защитников Сталинграда и летящих журавлей. Подробности.

1 февраля 20213 года в Волгограде с 17.00 начнется световое шоу на Мамаевом кургане. Главным местом действа в честь 80-летия Сталинградской победы станет скульптура «Родина-мать зовет!».

1 февраля 2023 года в 18.00, 19.00, 20.00 и 21.00 в Волгограде покажут видеоинсталляцию Мост памяти на фасадах музея-панорамы «Сталинградская битва» и расположенных рядом руинах мельницы и Дома Павлова.

1 февраля 2023 года в 18.00, 19.00, 20.00 и 21.00 начнется видеоинсталляция на железнодорожном вокзале Волгоград-1. Подробности.

1 февраля 2023 года в 9.00 Волгограде пройдет легкоатлетический пробег на Нулевой продольной от бронекатера БК-31 до стадиона «Волгоград Арена». Забег на 2, 5, 10 и 20 км посвятят 80-й годовщине Победы в Сталинградской битве. Дорогу в это время перекроют для машин. Подробности.

2 февраля 2023 в Волгограде: куда сходить

Торжества 2 февраля 2023 года в Волгограде начнутся с возложения венков и цветов на Мамаевом кургане. Город-герой в этот день будут официально называть Сталинградом. На праздник приедут первые лица страны.

2 февраля 2023 в 10.00 в Волгограде на площади Павших Борцов начнется военный парад в честь 80-летия Сталинградской победы.

2 февраля 2023 в Волгограде на Аллее Героев также с 8.00 до 24.00 также будут показывать хронику Сталинградской битвы и ее героев.

2 февраля 2023 с 17.00 начнется световое шоу на Мамаевом кургане. В финале небо над Родиной-матерью раскрасит фейерверк. Начнется салют на главной высоте в Волгограде в 21.00.

2 февраля 2023 в 18.00, 19.00, 20.00 и в 20.45 в Волгограде покажут видеоинсталляции Моста памяти на руинах мельницы, фасадах музея-панорамы «Сталинградская битва» и Дома Павлова. Салют здесь начнется в 21.00.

2 февраля 2023 в 18.00 на железнодорожном вокзале Волгоград-1 покажут спектакль по роману Константина Симонова «Живые и мертвые» с участием оркестра Юрия Башмета. Видеоинсталляции на фасаде вокзала начнутся в 19.00, 20.00 и 21.00.

2 февраля 2023 в 20.45 на нижней террасе Центральной набережной Волгограда начнется минута молчания, а все точки Моста памяти в городе-герое соединятся в небе световыми лучами. В 21.00 на набережной начнется пиротехническое шоу и салют.

Салюты и фейерверки 2 февраля 2023 в Волгограде начнутся в 21.00: где посмотреть

- в Центральном районе - в трех местах: на нижней террасе Центральной набережной, на Мамаевом кургане и возле музея-панорамы «Сталинградская битва»,

- в Красноармейском районе - на бульваре Энгельса,

- в Кировском районе - в сквере Доблести и Славы,

- в Советском районе - на площади перед ДК района на Даугавской,

- в Ворошиловском районе - на площади Советской,

- в Дзержинском районе - в парке Героев-летчиков,

- в Краснооктябрьском районе – на площади у Царицынской оперы,

- в Тракторозаводском районе - на площади Дзержинского.

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