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НовостиОбщество2 февраля 2023 14:04

2 февраля под Волгоградом показали реконструкцию битвы за Сталинград

Стражи порядка надели форму сотрудников 10 дивизии НКВД
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
2 февраля в Волгоградской области прошла военно-патриотическая реконструкция в честь 10 дивизии НКВД

2 февраля в Волгоградской области прошла военно-патриотическая реконструкция в честь 10 дивизии НКВД

Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Сегодня, 2 февраля, в Среднеахтубинском районе Волгоградской области состоялась военно-патриотическая реконструкция в честь Сталинградской битвы с участием полицейских. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе областного главка МВД, в мероприятии приняли участие порядка 500 реконструкторов со всей страны, в том числе волгоградские полицейские.

- Полицейские реконструировали исторический фрагмент боев за Сталинград и митинг с вручением боевого знамени командиру дивизии полковнику Александру Сараеву, - рассказали в региональном главке МВД.

Напомним, 10 дивизия НКВД с самого начала Сталинградской битвы принимала самое активное участие в ожесточенных сражениях. За подвиг и героизм дивизию удостоили орденом Ленина.