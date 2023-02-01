В Волгоградской области стартовали торжества в честь 80-летия Сталинградской Победы

В церемонии приняли участие чиновники, депутаты и фронтовики. Фото: АВО

В Волгограде 1 февраля 2023 года праздничные мероприятия в честь 80-й годовщины разгрома фашистов в Сталинградской битве стартовали с торжественной церемонии возложения венков и цветов к Вечному огню на Аллее Героев, сообщили сайту volgograd.kp.ru в администрации Волгоградской области.

Военные прошли торжественным маршем под «Прощание славянки» в исполнении оркестра. Волгоградцы и гости города-героя почтили память погибших воинов минутой молчания.

Алые цветы и венки к Братской могиле защитников Красного Царицына и Сталинграда возложили первые лица региона и города, депутаты, чиновники, силовики, военные, фронтовики и Дети Сталинграда. В церемонии приняли участие и прибывшие на юбилейные торжества делегации из разных стран и регионов России.

В центре внимания оказался 96-летний участник Парада Победы 24 июня 1945 года Александр Иванович Колотушкин.

«Здесь оборона была крепкой. Такой, что город прославился на весь мир. Россия - это великая страна, которая не забывает своих Героев», - подчеркнул фронтовик.

В Волгограде основные события праздника начнутся вечером 1 февраля 2023 - в 18.00 на Мамаевом кургане, у музея-панорамы и на вокзале Волгоград-1 покажут видеоинсталляции и световое шоу. Также переливаться светом будет Аллея Героев.

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