«Равняйтесь по мне»: в Волгограде 97-летний ветеран вышел на дистанцию легкоатлетического пробега

Александр Медков вышел на старт в футболке с портретом Сталина. Кадр с видео администрации Волгограда.

В Волгограде 1 февраля состоялся традиционный легкоатлетический пробег, который прошел в 76-й раз. Соревнования были приурочены к 80-летию победы в Сталинградской битве. На дистанцию вышли порядка 1000 человек, самым возрастным участником стал 97-летний ветеран Великой Отечественной войны Александр Медков. Он вышел на старт в футболке с портретом Сталина.

- Мне 97, я вместе с вами, равняйтесь по мне. Вперед к победе! – обратился перед стартом к участникам забега Александр Медков.

Ветеран не меняет традиции, он каждый год вместе с волгоградцами пробегает легкоатлетическую дистанцию в честь Сталинградской Победы. Жители Волгограда смогут увидеть Александра Медкова и 2 февраля. Он станет участником военного парада: Александр Васильевич проедет в салоне фронтовой машины.

Александр Медков попал на фронт под конец Великой Отечественной войны, служил зенитчиком. Участвовал в освобождении Донбасса, Горловки в составе 3-го Украинского фронта. После 9 мая 1945 года был на войне с Японией. Сейчас, несмотря на возраст, полковник в отставке удивляет своей физической подготовкой. Он регулярно занимается спортом и йогой. Несколько лет назад Александр Васильевич стал участником вертикального марафона, преодолев 800 ступеней до крыши небоскреба.

Александр Медков регулярно занимается спортом Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Отметим, забег 1 февраля в Волгограде состоялся на Нулевой продольной на набережной. Легкоатлеты могли выбрать дистанции 2, 5, 10 или 20 километров.

Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в администрации города, перед началом соревнований участники забега почтили память защитников Сталинграда, возложив цветы к памятному знаку Героям Волжской Военной Флотилии.