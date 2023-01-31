В небе над набережной засияет Мост памяти. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Среди главных мероприятий на 80 лет Сталинградской битвы 2 февраля 2023 года в Волгограде – грандиозный фейерверк, световое и пиротехническое шоу и артиллерийский салют на Центральной набережной. Для создания масштабного и объемного фейерверка используют 200 пусковых установок как высотного, так и мелкого калибра. Фронт показа – 300 метров, сообщили сайту volgograd.kp.ru в комитете культуры Волгоградской области.

- Будут использованы 6 порталов линейного звука большой мощности. Лазерная установка «Звезда» создаст рисунок прямо в воздушном пространстве, - рассказали в облкомкультуры.

Невероятное по красоте и масштабу зрелище, наполненное глубоким смыслом, подготовили к 80-летию Сталинградской битвы 2 февраля 2023 года в Волгограде в рамках проекта «Мост памяти». Аналогов ему еще не было, уверяют организаторы. Уже сейчас вечерами можно посмотреть репетиции.

2 февраля 2023 года в 20.45 на Центральной набережной Волгограда начнется «Минута молчания». Она будет сопровождаться показом на больших экранах возле пропилеев перед главной лестницей. Салют и уникальный пиротехнический музыкальный спектакль начнутся в 21.00. В небе над набережной засияет Мост памяти. Световые лучи символизируют связь между победителями и их потомками.

В это же время фейерверки начнутся у музея-панорамы, на Мамаевом кургане и во всех районах Волгограда. По пути с 17 часов 2 февраля можно увидеть переливающуюся светом и спецэффектами Родину-мать, видеоинсталляцию на Доме Павлова и руинах мельницы, на жд вокзале и на Аллее Героев. Учитывая, что все это покажут и 1 февраля, волгоградцы и гости города-героя смогут успеть везде.

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