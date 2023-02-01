Откроет праздник 2 февраля парад на площади Павших Борцов. Фото: Екатерина СИМОХИНА

В плане мероприятий на 80 лет Сталинградской битвы 1 и 2 февраля 2023 года в Волгограде - парад, салют, фейерверки, световое и пиротехническое шоу, приезд Владимира Путина. Сайт volgograd.kp.ru публикует программу праздничных мероприятий, куда сходить и что посмотреть в Волгограде 1 и 2 февраля 2023.

Учтите, 1 и 2 февраля 2023 года многие дороги в центре Волгограда перекроют (список, схема). Эти дни в регионе сделали официальными выходными, но не для всех. Город-герой переименовали в Сталинград досрочно. График работы скоростного трамвая, трамваев и троллейбусов в праздники будет особым. Машину предлагают оставить на дальних парковках или на не закрытых улицах (список).

Сценарий грандиозного праздника в Волгограде на 80-летие Сталинградской битве 1 и 2 февраля 2023 года будет уникальным, художественным руководителем проекта стал Юрий Башмет. При желании волгоградцы смогут увидеть все главные события, пройдя или проехав по маршруту Мамаев курган - музей-панорама «Сталинградская битва» - вокзал Волгоград-1 – Аллея Героев – набережная. Только место, где посмотреть салют или фейерверк 2 февраля 2023 в Волгограде придется выбрать лишь одно из десяти.

Мероприятия 1 февраля 2023 в Волгограде: куда пойти и что посмотреть

На Аллее Героев в Волгограде 1 февраля 2023 года с 8.00 начнут показывать хронику Сталинградской битвы, фото и письма бойцов. Включат и специальную подсветку, она будет во всей красе видна, когда стемнеет. Посмотреть все это можно будет до полуночи в оба праздничных дня.

Световое шоу на Мамаевом кургане 1 февраля 2023 года в Волгограде начнется с 17.00. Весь вечер там будут подсвечивать Родину-мать.

С 18 часов 1 февраля 2023 года в Волгограде одновременно начнутся видеоинсталляции «Моста памяти» на руины мельницы, Дом Павлова, музей-панораму «Сталинградская битва» и железнодорожный вокзал. Показов грандиозного светового шоу будет несколько – в 18, 19, 20 и 21 час.

Также 1 февраля 2023 с 10.00 до 19.00 на ж/д вокзале Волгоград-1будет работать передвижной музей «Поезд Победы». Но попасть в него смогут только те, кто смог получить электронные билеты, которые разлетелись как «горячие пирожки».

Мероприятия 2 февраля 2023 в Волгограде: куда пойти и что посмотреть

Программу мероприятий к 80-летию Сталинградской битвы в Волгограде 2 февраля 2023 откроет парад на площади Павших Борцов. Начнется он в 10.00. Посмотреть парад можно будет по телевизору, на площади для зрителей без приглашений места мало. Все вокруг будет оцеплено. Техники будет мало, особенно современной. Правда, если позволит погода, в небе волгоградцы увидят и воздушную часть парада с участием Ан-2.

Доступ на Мамаев курган закроют из-за приезда в Волгоград 2 февраля 2023 президента Владимира Путина с 11.00 до 16.00. По традиции глава государства возложит цветы и почтит память защитников Сталинграда. Откроют мемориал для всех уже вечером. С 17.00 там начнется световое шоу. Подсвечивать Родину-мать будут до фейерверка. Начнется грандиозный салют на Мамаевом кургане 2 февраля 2023 года в 21.00, как и в других местах.

Музей-панорама «Сталинградская битва» в Волгограде 2 февраля 2023 года будет работать только вечером - с 18.00 до 22.30.

Видеопроекции и световое шоу на фасадах музея-панорамы, мельницы Гергардта и Дома Павлова 2 февраля 2023 в Волгограде начнутся в 18.00, 19.00, 20.00, 20.45. Завершит праздник фейерверк, который начнется в 21.00.

2 февраля 2023 года в 18.00 у входа в вокзал Волгоград-1 покажут спектакль спектакль-концерт «Живые и мертвые» по роману Константина Симонова с участием оркестра под управлением Юрия Башмета. Учтите, мест для зрителей с хорошей видимостью здесь немного. После каждый час – в 19.00, 20.00 и 21.00 - на фасаде вокзала будут показывать световое шоу и видеоинсталляции.

Также весь день 2 февраля 2023 года в Волгограде можно будет посмотреть световое шоу и мультимедийный проект Мост памяти на Аллее Героев. Скорее всего, она станет лишь промежуточной точкой по пути к Центральной набережной, где вечером 2 февраля обещают уникальное зрелище – 300-метровый фейерверк, музыкальное пиротехническое шоу, артиллерийский салют и лазерное шоу. Минута памяти здесь начнется в 20.45. Салют и фейерверк начнутся в 21.00. В это же время в небе засияет Мост памяти. Подробности.

Фейерверки 2 февраля 2023 в Волгограде начнутся в 21.00 в десяти местах во всех районах города-героя. Где еще посмотреть салют – адреса.

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