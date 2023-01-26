В центре по некоторым улицам будет не проехать почти неделю. Фото: Андрей МИРЕЙКО

В центре Волгограда с 27 января по 2 февраля 2023 года перекроют дороги и ведут пешеходный режим. В дни празднования 80-летия победы в Сталинградской битве из-за репетиций и парада, пробега и светового шоу закроют для машин Нулевую продольную, площадь Павших Борцов. Привокзальную площадь и все прилегающие улицы, сообщили сайту volgograd.kp.ru в мэрии. Публикуем список и схему перекрытия дорог.

Так, с 22.00 27 января до 12.00 2 февраля 2023 года в Волгограде перекроют: площадь Павших борцов, улицу Мира (от Краснознаменской до Комсомольской), улицу Володарского (от пр. Ленина до Коммунистической), ул. Гоголя (от Мира до Коммунистической), улицу Ленина (от пр. Ленина до улицы Мира), проезд по Аллее Героев.

С 7.00 1 февраля до 22.00 2 февраля 2023 перекроют проезд в Волгограде по дорогам на улицах: Коммунистическая (от Володарского до Порт-Саида), Советская (от Пражской до Гагарина), Чуйкова (от Пражской до Наумова, от 13-й Гвардейской до Комсомольской и от Комсомольской до Володарского).

С 22.00 31 января до 22.00 2 февраля 2023 года в Волгограде перекроют дороги на улицах: Нулевая продольная, все примыкающие к ней участки улиц Краснознаменской, Комсомольской, 7-й Гвардейской, Землянского, Калинина, а также дорогу к телецентру на Мамаевом кургане от улицы Рокоссовского.

С 00.00 31 января до 8.00 3 февраля 2023 года в Волгограде перекроют автостоянку на Привокзальной площади, до 4 февраля закрыта парковка на площади Павших Борцов.

Как добраться до вокзала, если все перекрыто

Главные проблемы возникнут у тех, кто в праздничные дни 1 и 2 февраля 2023 с чемоданами поедет отвозить или забирать пассажиров на железнодорожный вокзал Волгоград-1. Все проезды к нему и автопарковка будут закрыты. Проехать на авто можно будет на улицу Балонина, оттуда пешком пройти по подземному переходу от пригородного вокзала. Главный вход в здание ж/д вокзала тоже закрыт на время подготовки к концерту и световому шоу. Пройти к поездам можно через боковые двери. Так что приезжайте пораньше и ищите указатели навигации.

Остальным в дни юбилейных торжеств лучше воспользоваться общественным транспортом и прогуляться до места пешком.

Напомним, в программе мероприятий около 250 событий, в том числе зрелищное световое шоу, видеоисталляции, реконструкции, парад, салют и сразу 10 фейерверков в Волгограде.

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