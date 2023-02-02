Вечером 2 февраля центр Волгограда сковали пробки

Вечером 2 февраля Волгоград сковали пробки. Фото: Архив "КП". Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Вечером 2 февраля в центре Волгограда образовались многокилометровые пробки. Многие горожане отправились посмотреть световое шоу «Мост Победы» и салют, а кто-то возвращается с работы, у кого сегодня не было выходного. Портал «Яндекс.Пробки» оценивает загруженность дорог в Волгограде на 6 баллов. И если на севере или юге города движение спокойное, то центр буквально встал.

Движение стоит на многих проездах Фото: Эдуард Пальгунов

Огромные заторы на Первой и Второй продольных магистралях. Движение на проспекте Ленина встало со стороны Краснооктябрьского района в центр. Пробка от площади Ленина до Мамаева кургана растянулась более чем на 3 километра. Со стороны Ворошиловского района автомобили выстроились в плотном потоке до улицы Баррикадной от Комсомольской – это тоже порядка трех километров.

Пробки на Первой и Второй продольной. Данные с портала "Яндекс.Пробки".

На Второй продольной пробка образовалась от улицы Невской до Елецкой по направлению в центр. Кроме того, затруднено движение по мелким проездам в Центральном и Ворошиловском районах – по улицам Ростовской, Профсоюзной, Калинина, Новороссийской, Пражской, 7-й Гвардейской, Кубинской.

Напомним, из-за празднования 80-летия победы в Сталинградской битве многие улицы в центре Волгограда были перекрыты.