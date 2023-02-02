Владимир Путин почтил память защитников Сталинграда

Президент первым делом почтил память защитников Сталинграда. Фото: Екатерина СИМОХИНА

В день 80-летнего юбилея победы в Сталинградской битве, 2 февраля 2023 года, Владимир Путин приехал на торжества в город-герой Волгоград. Президент возложил венок и цветы на Мамаевом кургане и почтил память защитников Сталинграда, сообщает сайт volgograd.kp.ru.

В Зале Воиинской Славы. Фото: АВО

На Мамаевом кургане 2 февраля Владимир Путин по традиции возложил венок к Вечному огню в Зале Воинской Славы и цветы к могиле маршала Чуйкова и малой братской могиле. Его сопровождали губернатор Волгоградской области и полномочный представитель в ЮФО Владимир Устинов. Они почтили память погибших минутой молчания.

Президент почтил память защитников Сталинграда. Фото: АВО

После глава государства направился на торжественное собрание и концерт в ЦКЗ, где его уже давно ждут. Там запланировано выступление президента. Затем Владимир Путин в музее-панораме «Сталинградская битва» встретится с молодежью и общественниками. Также в программе визита главы государства изначально значилась рабочая встреча с губернатором Андреем Бочаровым.