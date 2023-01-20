Программа праздника 1 и 2 февраля 2023 в Волгограде: парад, 10 салютов, реконструкции и световое шоу

В программе праздника 1 и 2 февраля 2023 года в Волгограде около 250 мероприятий. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В программе праздника 1 и 2 февраля 2023 года в Волгограде около 250 мероприятий – военный парад, реконструкции, салют и десять фейерверков в честь 80-летия победы в Сталинградской битве, концерт Юрия Башмета. Золотая Родина-мать на Мамаевом кургане, световое шоу на Аллее Героев, видеоинсталляции на музее-панораме и вокзале – Мост памяти соединит пять знаковых мест. Сайт volgograd.kp.ru публикует самую полную программу праздника. Рассказываем куда сходить, что посмотреть, когда начнется и где смотреть.

Программа праздничных мероприятий 30 и 31 января 2023 в Волгограде

30 января 2023 в 12.00 – митинг на Острове Людникова в Краснооктябрьском районе

31 января 2023 в 10.00 – передвижной музей «Поезд Победы» прибудет на вокзал Волгоград-1

31 января 2023, начало каждый час с 11.00 до 16.00 – военно-историческая реконструкция пленения генерал-фельдмаршала Паулюса и немецкого госпиталя в музее «Память» в подвале ЦУМа

Программа праздничных мероприятий 1 февраля 2023 в Волгограде

1 февраля 2023 в 10.00 возложения венков и цветов к Вечному огню на площади Павших Борцов

1 февраля 2023 в 8.30 – легкоатлетический пробег на Нулевой продольной

1 февраля 2023 в 10.00 – передвижной музей «Поезд Победы» на ж/д вокзале Волгоград-1

1 февраля 2023 в 12.00 – захоронение останков защитников Сталинграда на Россошинском военно-мемориальном кладбище

1 февраля 2023 в 14.00 - открытие бюстов Сталина, Жукова и Василевского в музее-панораме «Сталинградская битва»

Световое шоу и видеоинсталляции проекта «Мост памяти» 1 февраля 2023 в Волгограде: Аллея Героев – круглосуточно; Мамаев курган, Родина-Мать – с 18.00; ж/д вокзал Волгоград-1, музей-панорама «Сталинградская битва» - с 18.00 до 21.00. Подробности.

Программа праздничных мероприятий 2 февраля 2023 в Волгограде

2 февраля 2023 в 8.30 – возложение цветов на Мамаевом кургане

2 февраля 2023 в 10.00 – военный парад на площади Павших Борцов

2 февраля 2023 с 10.00 до 19.00 – передвижной музей «Поезд Победы» на ж/д станции Сарепта

2 февраля 2023 в 12.30 - военно-историческая реконструкция в авиаклубе на аэродроме в Средней Ахтубе

2 февраля 2023 в 15.00 – торжественное собрание и праздничный концерт в ЦКЗ (только для приглашенных)

2 февраля 2023 в 18.00 - спектакль-концерт «Живые и мертвые» с участием ансамля Юрия Башмета на вокзале Волгоград-1

Световое шоу и видеоинсталляции проекта «Мост памяти» 2 февраля 2023 в Волгограде: Аллея Героев – круглосуточно; Мамаев курган, Родина-Мать – с 18.00; ж/д вокзал Волгоград-1, музей-панорама «Сталинградская битва» - с 18.00 до 21.00. Подробности.

Салюты и фейерверки 2 февраля 2023 начнутся в 21.00 в Волгограде. Где посмотреть: Центральный район, три точки - Центральная набережная, Мамаев курган, музей-панорама«Сталинградская битва», Красноармейский - бульвар Энгельса, Кировский - сквер Доблести и Славы, Советский – возле ДК района, Ворошиловский - площадь Советская, Дзержинский - парк Героев-летчиков, Краснооктябрьский – у Царицынской оперы, Тракторозаводский - площадь Дзержинского.

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