Волгоград досрочно переименовали в Сталинград перед 2 февраля

Город стал Сталинградом на три дня. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Уже вечером 30 января водители на основных въездах город-герой Волгоград могли видеть дорожные знаки «Сталинград». В этот раз город переименовали и заменили указатели досрочно - за два дня до 80-й годовщины победы в Сталинградской битве, сообщили сайту volgograd.kp.ru в мэрии.

Знаки «Сталинград» появились на въездах в город на улицах Исторической, 40 лет ВЛКСМ и Неждановой, на шоссе Авиаторов и на Третьей продольной, на въезде со стороны Волжского и на мосту через Волгу.

Коммунисты и ветераны уже давно говорят о переименовании города в Сталинград. Тема обостряется перед каждым юбилеем, как и в этот раз. Уже несколько лет Волгоград официально становится Сталинградом девять раз в году согласно решению депутатов гордумы. 2 февраля и 23 февраля – одни из этих дней.