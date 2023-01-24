Выходные 1 и 2 февраля 2023 в Волгограде утвердили постановлением

Выходной получат чиновники и бюджетники. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Дополнительными выходными днями в Волгограде в 2023 году сделали 1 и 2 февраля в связи со значимостью юбилейных мероприятий к 80-летию победы в Сталинградской битве. Администрация региона опубликовала постановление от 23.01.2023 № 32-п «Об установлении в Волгоградской области выходных дней 1 и 2 февраля 2023 года...», которое разъясняет, кто и как получит выходной, а кто будет работать 1 и 2 февраля, сообщает сайт volgograd.kp.ru.

Чтобы установить 1 и 2 февраля 2023 года выходные дни руководителям исполнительных органов власти Волгоградской области, а также подведомственных им госучреждений и госпредприятий придется издать свои правовые акты.

Руководителям остальных госорганов Волгоградской области и федеральных органов власти, муниципалитетов, внебюджетных фондов и федеральных учреждений, а также частных компаний внутренние документы об установлении выходных 1 и 2 февраля 2023 принять рекомендуется, но это не обязательно к выполнению. Не обязаны давать выходные сотрудникам и индивидуальные предприниматели.

Не будут работать 1 и 2 февраля 2023 года чиновники и бюджетники, в том числе школы и детсады. Обязаны будут обеспечить стабильную работу в дни празднования 80-летия в Сталинградской битве предприятия сферы ЖКХ, транспорта, гражданской обороны. Для них составят график. В усиленном режиме будут работать полицейские, силовики, медики, пожарные, МЧС. Не получат выходной и те, кто работает в сменном графике.

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Текст постановления о выходных 1 и 2 февраля 2023 года в Волгограде и области.