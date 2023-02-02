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Общество2 февраля 2023 20:28

Салют и фейерверк в Волгограде на 80-летие Сталинградской победы: видео, фото

Как город герой отметил юбилейную дату 2 февраля 2023 года
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Пришли посмотреть уникальное действо на набережной десятки тысяч человек.

Пришли посмотреть уникальное действо на набережной десятки тысяч человек.

Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

В Волгограде 2 февраля 2023 года масштабно и ярко отметили 80-летие победы в Сталинградской битве. Финальным аккордом праздника стали артиллерийский салют и грандиозное музыкальное пиротехническое шоу на Центральной набережной. Этот фейерверк организаторы не зря называли произведением искусства. Смотрите фоторепортаж и видео сайта volgograd.kp.ru.

Фейерверк и салют на Центральной набережной Волгограда 2 февраля 2023 года.

Фейерверк и салют на Центральной набережной Волгограда 2 февраля 2023 года.

Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Десятки тысяч человек пришли на салют.

Десятки тысяч человек пришли на салют.

Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Фейерверк и салют на Центральной набережной Волгограда 2 февраля 2023 года.

Фейерверк и салют на Центральной набережной Волгограда 2 февраля 2023 года.

Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Перед фейерверком и артиллерийским салютом объявили минуту молчания. А после огненные вихри и вспышки танцевали под музыку на фоне портретов защитников Сталинграда, которые прислали их предки со всей страны и из-за рубежа.

Зрелище было потрясающим.

Зрелище было потрясающим.

Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Фейерверк длился 7 минут.

Фейерверк длился 7 минут.

Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Фейерверк и салют на Центральной набережной Волгограда 2 февраля 2023 года.

Фейерверк и салют на Центральной набережной Волгограда 2 февраля 2023 года.

Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Хотя фейерверки 2 февраля в Волгограде устроили у музея-панорамы «Сталинградская битва», на Мамаевом кургане и во всех районах города, пришли посмотреть уникальное действо на набережной десятки тысяч человек. Многим просто не хватило места. Те же, кто оказался в первых рядах у пропилеев, кричали от восторга. Даже после того, как фейерверк уже закончился.

Световой Мост памяти соединил главные достопримечательности города-героя.

Световой Мост памяти соединил главные достопримечательности города-героя.

Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Волгоградцы были в восторге.

Волгоградцы были в восторге.

Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Такой Центральную набережную волгоградцы никогда не видели.

Такой Центральную набережную волгоградцы никогда не видели.

Фото: Екатерина СИМОХИНА

Два дня, 1 и 2 февраля 2023 года, город-герой сиял и переливался светом инсталляций проекта «Мост памяти». Волгоградцы и гости города перемещались между тремя локациями в центре и Мамаевым курганом.

На Мамаевом кургане подсвечивали Родину-мать.

На Мамаевом кургане подсвечивали Родину-мать.

Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Фасады зданий на Аллее Героев, железнодорожный вокзал Волгоград-1, музей-панорама «Сталинградская битва», руины мельницы Гергардта и легендарный Дом Павлова стали огромным полотном для уникальной световой и видеоинсталляции проекта «Мост памяти».

Аллея Героев переливалась светом.

Аллея Героев переливалась светом.

Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Железнодорожный вокзал тоже стал полотном для инсталляции.

Железнодорожный вокзал тоже стал полотном для инсталляции.

Фото: Екатерина СИМОХИНА

Руины мельницы и музей-панорама «Сталинградская битва» стали единым полотном.

Руины мельницы и музей-панорама «Сталинградская битва» стали единым полотном.

Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Художественным руководителем проекта, который до глубины души поразил волгоградцев, стал народный артист СССР Юрий Башмет. Он со своим коллективом «Солисты Москвы» показали спектакль-концерт «Живые и мёртвые. Солдатами не рождаются» под открытым небом у железнодорожного вокзала.

Спектакль-концерт «Живые и мёртвые. Солдатами не рождаются» показали под открытым небом.

Спектакль-концерт «Живые и мёртвые. Солдатами не рождаются» показали под открытым небом.

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

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