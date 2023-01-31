Автобусы поменяют маршруты, но будут ходить до полуночи. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

График работы скоростного трамвая, троллейбусов и автобусов 1 и 2 февраля 2023 года в Волгограде публикует сайт volgograd.kp.ru. В эти дни город-герой масштабно отметит 80-летие победы в Сталинградской битвы. Общественный транспорт будет работать в усиленном режиме, так как желающих посмотреть салют, пиротехническое и световое шоу будет много. А из-за перекрытия дорог именно трамваи станут самым удобным транспортом на праздники.

График работы скоростного трамвая в Волгограде: 1 февраля 2023 года последний рейс от «Ельшанки» в 22.36, 2 февраля 2023 года СТ ходит до 23.00 с интервалом в 4-6 минут.

Троллейбусы №8а, 9, 10а и 15а в Волгограде 2 февраля 2023 года будут ходить до 23.00.

Трамваи №2, 4 и 10 от «Детского центра» 2 февраля 2023 года уйдут в последний рейс в 23.10, 23.39 и 23.38.

График работы автобусов после салюта 2 февраля 2023 в Волгограде: автобус №2 – отправление в 21.15, 21.30, 21.46, 22.46; автобус №88 - в 21.20; автобус №6 - в 21.20, 21.50; автобусы №21, 35, 55 и 65 будут ходить до 24.00.

Кроме того, после салюта 2 февраля 2023 года в Красноармейский район Волгограда пойдет дополнительная электричка. Поезд №6331 Краснооктябрьская - Шпалопропитка через Мамаев курган пройдет в 21.39, через Волгоград-1 – в 21.48. Остальные электрички будут ходить по расписанию выходного дня. Подробности.

Учтите, что 2 февраля 2023 года идущие через центр Волгограда автобусы изменят конечные остановки из-за перекрытия дорог. Так, автобус №2 пойдет до площади Ленина; автобусы №88 и №89Э - до Комсомольской; автобус №6 - до Аллеи Героев; автобус №21 - до Краснознаменской; автобус №35 - до Детского центра; автобус №23а - до Порт-Саида; автобус №98 - без заезда на набережную. Подробности. Автобусы из Волжского №123 и №146 пойдут до площади Ленина в Волгограде.

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