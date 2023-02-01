В Кремле объявили программу визита Владимира Путина в Волгоград

Визит Владимира Путина в Волгоград начнется с посещения Мамаева кургана Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Владимир Путин 2 февраля посетит Волгоград. Стала известна программа визита президента России в город-герой. Как сообщили в пресс-службе Кремля, глава государства возложит венок к Вечному огню в Зале воинской славы в музее-заповеднике «Сталинградская битва» на Мамаевом кургане.

После Мамаева кургана Владимир Путин отправится в ЦКЗ, где выступит на торжественном концерте, посвященном 80-летию победы в Сталинградской битве. В музее-панораме «Сталинградская битва» президент встретится с представителями патриотических и молодежных организаций. Кроме того, Владимир Путин проведет рабочую встречу с губернатором Волгоградской области Андреем Бочаровым.

Отметим, 2 февраля в Волгограде будет закрыт доступ на Мамаев курган с 10.00 до 16.00 и в музей-панораму «Сталинградская битва» с 10.00 до 18.00.