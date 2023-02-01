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НовостиПолитика1 февраля 2023 10:54

В Кремле объявили программу визита Владимира Путина в Волгоград

2 февраля президент возложит венок на Мамаевом кургане, встретится с молодежью
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
Визит Владимира Путина в Волгоград начнется с посещения Мамаева кургана

Визит Владимира Путина в Волгоград начнется с посещения Мамаева кургана

Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Владимир Путин 2 февраля посетит Волгоград. Стала известна программа визита президента России в город-герой. Как сообщили в пресс-службе Кремля, глава государства возложит венок к Вечному огню в Зале воинской славы в музее-заповеднике «Сталинградская битва» на Мамаевом кургане.

После Мамаева кургана Владимир Путин отправится в ЦКЗ, где выступит на торжественном концерте, посвященном 80-летию победы в Сталинградской битве. В музее-панораме «Сталинградская битва» президент встретится с представителями патриотических и молодежных организаций. Кроме того, Владимир Путин проведет рабочую встречу с губернатором Волгоградской области Андреем Бочаровым.

Отметим, 2 февраля в Волгограде будет закрыт доступ на Мамаев курган с 10.00 до 16.00 и в музей-панораму «Сталинградская битва» с 10.00 до 18.00.