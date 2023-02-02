В Волгограде проходит военный парад в честь 80-летия Сталинградской Победы

В Волгограде проходит военный парад Фото: Екатерина СИМОХИНА

В Волгограде 2 февраля начался военный парад, посвященный 80-летию победы в Сталинградской области. Парадное шествие стартовало в 10.00 на площади Павших Борцов.

Традиционно парад открыла рота Почетного караула. Солдаты, которые служат в элитном подразделении, вынесли флаг Российского Федерации и Знамя Победы. Парад принимал заместитель командующего войсками Южного военного округа, генерал-лейтенант Алексей Авдеев. Он обратился к участникам и зрителям, а также ветеранам.

- 80 лет назад здесь на берегах Волги была одержана легендарная победа в Сталинградской битве. Поздравляю вас с этим знаменательным праздником. Эта грандиозная битва началась летом 1942 года, нацисты, покорившие Европу, привыкшие к безнаказанности, впервые были разбиты под Москвой, теперь они рвались к Волге, чтобы любой ценой взять реванш. Но несокрушимой, твердой стала перед врагом наша страна, стал непреклонный Сталинград. Советские войны будто вросли в израненную землю, превратили в неприступную крепость каждую улицу, дом, траншею, огневую точку. С такой же доблестью боролись за город его жители. Судьба Родины, всего мира решалась тогда в Сталинграде, - заявил Алексей Авдеев.

Парадным маршем по площади Павших Борцов проходят военнослужащие, курсанты МВД, полицейские, сотрудники Росгвардии, МЧС, ФСИН, казаки, юнармейцы, воспитанники кадетских корпусов и участники военно-патриотических организаций. Также в параде задействована военная техника – современное вооружение и боевые машины времен Великой Отечественной войны. В воздушной части - пролет трех самолетов Ан-2.

Отметим, среди зрителей парада нет губернатора Андрея Бочарова, который готовится ко встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.