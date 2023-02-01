Фронтовики встают на колени: в Волгограде установили бюсты Сталина, Жукова и Василевского

Бюст Сталина - в центре. Фото: Екатерина СИМОХИНА

В Волгограде 1 февраля 2023 года в дни празднования 80-летия победы в Сталинградской битве торжественно открыли бюсты Иосифа Сталина, Георгия Жукова и Александра Василевского. Памятники генералиссимусу и маршалам установили напротив входа в музей-панораму «Сталинградская битва». Ветераны вставали на колени и крестились, фотосессии со Сталиным продолжались больше часа, сообщает сайт volgograd.kp.ru.

Бюст верховного главнокомандующего Иосифа Сталина расположили в центре на гранитном постаменте. Справа от него - начальник генерального штаба в период Сталинградской битвы Василевский, по левую руку - заместитель верховного главнокомандующего Жуков.

На открытии было немало молодежи. Фото: Екатерина СИМОХИНА

- Сегодня мы открываем памятные бюсты архитекторам Сталинградской победы, - отметил на церемонии председатель областного совета ветеранов, спикер облдумы Александр Блошкин.

На открытии бюстов пришли не только официальные лица, но и волгоградцы, фронтовики. 97-летний ветеран Великой Отечественной войны Александр Медков, отдавая почести военачальникам, встал на колено и перекрестился. Перед этим он поучаствовал в легкоатлетическом пробеге, пробежав километр по набережной в футболке с портретом Сталина на груди.

На открытие памятных бюстов собралось много людей. Фото: Екатерина СИМОХИНА

- Первым поколением сотрудников музея были участники Сталинградской битвы. Традиции, которыми руководствуется сегодня коллектив, были заложены именно ими. Поэтому очень символично, что сегодня мы открываем памятники людям, которые принимали самые судьбоносные и ответственные решения в годы Сталинградской битвы, а позже - решения по восстановлению этого города, - пояснил появление бюстов именно в этом месте директор музея-заповедника «Сталинградская битва» Алексей Дементьев.

Церемонию провели с военными почестями. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Автором бронзовых бюстов трех полководцев стал известный скульптор, заслуженный художник России Сергей Щербаков. Бюсты советских военачальников из бронзового литья высотой 90 сантиметров, в плечах – 80, весом около 60 килограммов. Отлили их на литейном комбинате в Жуковском.

- Маршалы Жуков и Василевский при погонах и в орденах. Сталин всегда отличался скромностью, у него Звезда Героя только, но в погонах тоже. Это сложившиеся исторические образы, - рассказывает Сергей Щербаков.

Фотосессии со Сталиным продолжались больше часа. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Уже много лет идут споры о возвращении Волгограду имени Сталинград. На этот раз переименование вполне может стать реальным. Власти задумались о проведении референдума. Однако 1 февраля 2023 года ВЦИОМ опубликовал результаты опроса, согласно которому две трети волгоградцев против переименования.

Кстати, в Волгограде это будет уже не первый памятник Сталину, установленный в последние годы. Первый бюст появился в 2019 году у Сталинградского обкома КПРФ к 140-летнему юбилею вождя. Полуразрушенный бетонный бюст советских времен нашли на складах в заброшенном пионерском лагере. Его отреставрировали и водрузили на постамент. Правда, понравилось это не всем.

В 2022-м году портрет Сталина высотой в пять этажей стал одним их первых в портретной галерее под открытым небом на проспекте Жукова. Рядом - Жуков, Родимцев, Зайцев, Пиникаха, Павлов, Шумилов и другие.

На Мамаевом кургане с 2006 года работает частный музей Сталина. Внутри есть и бюст, и кабинет генералиссимуса, и множество документов, которые рассказывают о его роли в мировой истории и о его связи с городом.