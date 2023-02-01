Под Волгоградом с почестями перезахоронили останки 180 защитников Сталинграда

Красноармейцев перезахоронили с почестями. Фото: Волгоградская областная дума

Под Волгоградом 1 февраля 2023 года, накануне 80-летия победы в Сталинградской битве, с военными почестями перезахоронили останки 180 защитников Сталинграда. Предали земле на Россошинском военно-мемориальном кладбище останки бойцов, которые обнаружили ранее поисковики «Вахты памяти», сообщили сайту volgograd.kp.ru в комитете по делам территориальных образований, внутренней и информационной политики региона.

Останки красноармейцев поисковики нашли осенью 2022 года в Городищенском районе и в Волгограде. Во время траурной церемонии на военно-мемориальном кладбище в Россошках объявили минуту молчания в память обо всех погибших бойцах. Затем военные сделали три оружейных залпа, а оркестр исполнил гимн.

Всего в 2022 году в регионе подняли останки 1500 защитников Сталинграда, большинство имен которых остались неизвестны. В 2023 году поиски продолжат и в Волгограде, и в семи районах области, где шли ожесточенные бои.