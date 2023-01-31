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НовостиОбщество31 января 2023 13:15

В Волгограде 2 февраля временно закроют Мамаев курган

На главную высоту России никого не будут пускать на протяжении пяти часов
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
2 февраля вход на Мамаев курган будет закрыт до 16.00

2 февраля вход на Мамаев курган будет закрыт до 16.00

Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

В Волгограде 2 февраля временно закроют для посетителей Мамаев курган. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в музее-заповеднике «Сталинградская битва», доступ будет ограничен с 11.00 до 16.00.

Кроме того, 2 февраля на несколько часов закроют музей-панораму «Сталинградская битва». Он не будет работать с 10.00 до 18.00. Волгоградцы и гости города смогут посетить музей-панораму 2 февраля с 18.00 до 22.30.

Напомним, в дни празднования 80-летия победы в Сталинградской битве музей-панорама станет одним из объектов, на котором пройдет световое шоу «Мост Памяти». На здании музея будет показываться видеоинсталляция 1 февраля в 18.00, 19.00, 20.00, 21.00 и 2 февраля в 18.00, 19.00, 20.00, 20.45.