2 февраля в Волгограде изменится порядок пропуска на ж/д вокзал

Фото: пресс-служба Приволжской железной дороги

Сегодня, 2 февраля, в связи с празднованием 80-й годовщины победы в Сталинградской битве в Волгограде изменится порядок пропуска на железнодорожный вокзал и к поездам дальнего следования. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе Приволжской железной дороги, в четверг с 16.30 пассажиров будут пропускать через южный досмотровый павильон, который находится рядом с пешеходным тоннелем (соединяет площадь и улицу Балонина).

Пассажирам советуют приезжать пораньше, чтобы не опоздать на поезд. При этом сотрудники железнодорожного вокзала работают в штатном режиме, изменений в расписании также нет.

Напомним, 2 февраля в Волгограде проходит празднование победы в Сталинградской битве (полная программа торжественных мероприятий).