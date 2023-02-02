Волгоград
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Волгоград
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Волгоград
+1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество2 февраля 2023 10:13

2 февраля в Волгограде изменится порядок пропуска на ж/д вокзал

Пассажирам советуют приезжать пораньше, чтобы не опоздать на поезд
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
Фото: пресс-служба Приволжской железной дороги

Фото: пресс-служба Приволжской железной дороги

Сегодня, 2 февраля, в связи с празднованием 80-й годовщины победы в Сталинградской битве в Волгограде изменится порядок пропуска на железнодорожный вокзал и к поездам дальнего следования. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе Приволжской железной дороги, в четверг с 16.30 пассажиров будут пропускать через южный досмотровый павильон, который находится рядом с пешеходным тоннелем (соединяет площадь и улицу Балонина).

Пассажирам советуют приезжать пораньше, чтобы не опоздать на поезд. При этом сотрудники железнодорожного вокзала работают в штатном режиме, изменений в расписании также нет.

Напомним, 2 февраля в Волгограде проходит празднование победы в Сталинградской битве (полная программа торжественных мероприятий).