Самолеты, современная и ретротехника, форма военных лет: в Волгограде прошел военный парад 2 февраля

Легендарный танк Т-34 на параде в Волгограде-Сталинграде Фото: Екатерина СИМОХИНА

В Волгограде празднование 80-летия Сталинградской Победы 2 февраля началось с военного парада. По площади Павших Борцов маршем прошлись парадные группы, было задействовано более 30 единиц техники. Зрителями парадного шествия стали тысячи волгоградцев и гостей города-героя. Сайт volgograd.kp.ru публикует фоторепортаж парада в Волгограде в честь 80-летия победы в Сталинградской битве 2 февраля.

Военный оркестр задавал ритм шествию Фото: Екатерина СИМОХИНА

Рота Почетного караула открыла парад Фото: Екатерина СИМОХИНА

Командовал парадом гвардии-полковник Евгений Иванов, принимал парад генерал-лейтенант Алексей Авдеев Фото: Екатерина СИМОХИНА

Парад стартовал с выноса флага Российской Федерации и Знамени Победы. По традиции это сделали служащие роты Почетного караула. Командовал парадом начальник отделения боевой подготовки 8-й Гвардейской общевойсковой армии гвардии-полковник Евгений Иванов, принимал парад заместитель командующего войсками Южного военного округа, генерал-лейтенант Алексей Авдеев.

Главные зрители парада - ветераны Фото: Екатерина СИМОХИНА

Парадный расчет барабанщиков Фото: Екатерина СИМОХИНА

Алексей Авдеев обратился к присутствующим на площади Павших Борцов жителям города, ветеранам, военнослужащим, напомнив о героическом подвиге Красной Армии в Сталинградской битве.

Для ветеранов подготовили теплую форму времен Сталинградской битвы Фото: Екатерина СИМОХИНА

Заместитель командующего войсками Южного военного округа, генерал-лейтенант Алексей Авдеев поздравил участников и зрителей парада с 80-летием Сталинградской Победы Фото: Екатерина СИМОХИНА

- Советские войны будто вросли в израненную землю, превратили в неприступную крепость каждую улицу, дом, траншею, огневую точку. С такой же доблестью боролись за город его жители. Судьба Родины, всего мира решалась тогда в Сталинграде. Здесь в самой полной мере проявился несгибаемый характер нашего народа. Он сражался за свой дом, за жизнь своих детей, отстояв Сталинград, спас Отечество. <…> 200 долгих дней и ночей шли жесточайшие и кровопролитные бои на волжской земле. За боевое отличие в ходе Сталинградской битвы 44 соединениям и воинским частям были присвоены почетные наименования, 55 награждены орденами, 183 стали гвардейскими, более 120 наиболее отличившихся воинов стали Героями Советского Союза, более 700 тысяч участников битвы награждены медалями за оборону Сталинграда, - отметил Алексей Авдеев.

Парадным маршем прошли около тысячи военнослужащих ЮВО Фото: Екатерина СИМОХИНА

Парады в Волгограде не обходится без взвода регулировщиц Фото: Екатерина СИМОХИНА

По площади Павших Борцов звуки военного оркестра строем прошли 14 парадных расчетов в количестве 1600 человек. 1000 человек из них – военнослужащие, сообщили в пресс-службе Южного военного округа.

В параде была задействована техника разных лет Фото: Екатерина СИМОХИНА

Также в параде приняли участие курсанты академии МВД, сотрудники Росгвардии, областных управлений МЧС, ФСИН, МВД, казаки, воспитанники кадетских корпусов, подростки из «Юнармии» и других молодежных военно-патриотических движений. Многие марширующие были одеты в форму сотрудников НКВД времен Великой Отечественной войны.

Многие участники были облачены в форму военных лет Фото: Екатерина СИМОХИНА

Волгоградцы смогли увидеть современное вооружение ВС РФ Фото: Екатерина СИМОХИНА

После прохода парадных групп на площадь Павших Борцов выехала механизированная колонна. Возглавил ее советский танк Т-34, а также другие участники Великой Отечественной войны - среднетоннажные грузовые автомобили ЗИС-5 и ГАЗ-51, полноприводные легковые автомобили ГАЗ-67, автомобили повышенной проходимости ГАЗ-69, пожарные автомобили ЗиС-5.

По площади проехали современные образцы военной техники Фото: Екатерина СИМОХИНА

Увидели зрители современную технику Вооруженных Сил РФ - боевую машину пехоты БМП-1АМ «Басурманин», БМП-2М с модулем «Бережок», БМП-3, бронетранспортеры БТР-82А, танки Т-90М «Прорыв», пикапы на базе УАЗ-«Патриот», спецавтомбили военной автоинспекции и военной полиции, Урал-4320 с 122-мм орудиями Д-30 и 152-мм гаубицами «Гиацинт-Б».

Со стороны Вечного Огня тысячи волгоградцы пытались разглядеть происходящее на площади Фото: Екатерина СИМОХИНА

Некоторые волгоградцы смогли с высоты гостиниц посмотреть парад Фото: Екатерина СИМОХИНА

Завершился военный парад пролетом над центром Волгограда трех самолетов Ан-2. Они разбросали над площадью листовки времен войны, сообщавшие о завершении Сталинградской битвы.

Завершился парад пролетом трех Ан-2 Фото: Екатерина СИМОХИНА

С самолетов падали листовки Фото: Екатерина СИМОХИНА

Главными зрителями были, конечно же ветераны. А 97-летний участник Великой Отечественной войны Александр Медков стал участником парада. Он проехал в одной из машин в механизированной колонне.

Ветеран Александр Медков - самый возрастной участник парада Фото: Екатерина СИМОХИНА

Среди зрителей парада не было губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова. Он готовился ко встрече с президентом Владимиром Путиным. Глава государства пребывает в город-герой 2 февраля. Были на трибунах на площади Павших Борцов многочисленные гости из других регионов России и стран.

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