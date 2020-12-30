Говорят, любой високосный год – непростой. Но 2020-й год запомнится волгоградцам, да и всему миру, как год тяжелый и болезненный. Время серьезных испытаний. Одно из самых глобальных событий – пандемия коронавируса, которая отложила отпечаток на всем и всех. Но даже в это смутное время были и хорошие моменты. «Комсомолка» вспомнила, чему волгоградцы в 2020-м радовались и огорчались, чем гордились и к чему стремились.КОРОНАВИРУС ГОДА: САМОИЗОЛЯЦИЯ И КРАХ НАДЕЖДМарт. Весна. Волгоградцы, радуясь теплым денькам, строят планы, многим из которых не суждено будет сбыться, так как к России уже подобрался коронавирус. Это был шок. 24 марта в Волгограде зафиксировали первый случай COVID-19. Вирус выявили у женщины, которая вернулась из отпуска в ОАЭ. А дальше – самоизоляция, маски, перчатки, пропускной режим, закрытые школы и магазины, переполненные больницы, нехватка ИВЛ и лекарств, смерти и страх.Коронавирус стал стремительно распространяться по Волгоградской области. К 1 июня число заболевших уже перевалило за 3 тысячи человек, умерли 20. Большие вспышки в Урюпинском и Жирновском психинтернатах, врачей не хватает, на помощь приходят студенты-медики. Под ковидные госпитали перепрофилировали половину больниц Волгограда.Лето было жарким во всех смыслах, но коронавирус не убила даже 40-градусная жара, хотя пандемия замедлилась, и Волгоградская область даже на время вернулась к обычной жизни. Заработали кафе и рестораны, 1 сентября дети пошли в школу и детский сад… Но уже в конце сентября обстановка вновь накалилась до предела. К концу декабря в регионе уже было 33 тысячи 492 заболевших, скончались от последствий ковида более 400 волгоградцев.Осенью в России зарегистрировали первую вакцину от ковида - «Спутник V», и сразу еще одну — «ЭпиВакКорона». В декабре началась массовая вакцинация, в Волгоградской области к концу 2020-го привили уже более тысячи жителей. Но пока коронавирус никуда не ушел, и остается лишь чаще мыть руки, носить маски и благодарить медиков, которые день за днем продолжают бороться с пандемией.УТРАТЫ ГОДА: БОЛЬШЕ СОРОКА ВРАЧЕЙ И МЕДЕСЕСТЕРПандемия коснулась всех. Но больше всего досталось медикам. Они оказались на передовой в войне с коронавирусом. Они рискуют, падают от усталости, болеют, но снова идут в бой. К сожалению, многие из них погибли на этом поле боя. Санитарки, медсестры, врачи, водители «скорой» помощи… В волгоградском «списке памяти» уже более сорока фамилий медиков, которые положили жизни в борьбе с ковидом.Среди них врач-терапевт из Николаевской ЦРБ Владимир Осоловский, который ушел из жизни от бессилия, не выдержав нагрузки и наплыва пациентов. От осложнений на фоне коронавируса умерла главврач поликлиники Волгограда Ирина Гайдук, и врач-терапевт из поликлиники №22 Клавдия Максименко, и директор медицинского колледжа ВолгГМУ Андрей Воронков, которому было всего 43 года. Ковид унес жизнь известного в Волгограде хирурга – заведующего отделением в больнице №25 Эльбруса Дзахоева. И еще много-много людей, которые до последнего были на боевом посту.Этот год унес жизни бывшего волгоградского губернатора Николая Максюты, ветерана Великой Отечественной Владимира Турова, настоятеля Казанского собора Вячеслава Жебелева, ученого Анатолия Вырщикова… Вечная память!ВОЗВРАЩЕНИЕ ГОДА: МОСКОВСКОЕ ВРЕМЯБитва за стрелки в Волгоградской области идет уже много лет. В 2018-м, казалось, в этом вопросе поставили точку: волгоградцы на референдуме проголосовали за перевод региона в часовой пояс МСК+1 и стали жить-поживать по местному времени. Но это была не точка, а запятая. В июне 2020-го волгоградские власти инициировали новый опрос на эту тему одновременно с голосованием за поправки в Конституцию. И вдруг выяснилось, что 65% проголосовавших поддержали возврат региона к московскому времени. На основе этого опроса власти инициировали новый законопроект, и часовой механизм вновь закрутился.Противники возврата Волгоградской области к жизни по Москве устраивали митинги и подавали иски в суд, писали жалобы в прокуратуру и собирали подписи в поддержку волгоградского времени. Но их жалобы и тонны писем с подписями остались незамеченными. Госдума утвердила законопроект волгоградских чиновников, а на днях его подписал и Президент России Владимир Путин. 27 декабря 2020 года Волгоградская область перевела стрелки на час вперед и снова будет встречать Новый год в одном часовом поясе с Москвой.ПОБЕДА ГОДА: «РОТОР» В РПЛВесна 2020-го принесла в Волгоград не только пандемию, но и большой футбол. Еще одно возвращение года - «Ротор» вышел в Премьер-лигу. Волгоградцы ждали этого двадцать лет. И коронавирус, кстати, сыграл в этом не последнюю роль. Из-за локдауна в России досрочно завершили все футбольные лиги. «Ротор» на тот момент оказался на вершине турнирной таблицы ФНЛ и автоматически стал ее победителем.Футбольные фанаты ликовали. Но недолго. Команды Премьер-лиги оказались волгоградцам не по зубам. Сине-голубые терпели одно досадное поражение за другим. За 19 проведенных матчей «Ротор» смог набрать всего 14 очков и лишь благодаря победам в двух последних играх – над «Уфой» и «Арсеналом» - волгоградцы поднялись на 13-ю ступень турнирной таблицы, покинув зону вылета. Хотя только уже за историческую победу над «Локомотивом» фанаты готовы были простить нашей команде все.ОТКРЫТИЕ ГОДА: НОВАЯ ДОРОГА ЗА «АКВАРЕЛЬЮ»В этом году все главные открытия в большей степени были связаны с коронавирусом. Так в Волжском отрыли новую, построенную с нуля, современную инфекционную больницу. В больницах открыли новые кабинеты с КТ и новые лаборатории. Даже для пережившие локдаун кафе, ресторанов, бань, музеев и кинотеатров возвращение к жизни стало настоящим открытием.Несмотря на ограничения режима, открылся и Волгограде и новый сквер для прогулок – у собора Александра Невского.Но все же главным открытием года стала новая дорога у «Акварели». Ее ждали все, кто каждый день стоит в пробках на Второй продольной магистрали. Дорогу длиной 1,4 километра, которая соединила центр города и Кировский район и стала дублером Университетского проспекта, строили два года. 26 декабря 2020 года по новому участку запустили движение транспорта.Напомним, эта дорога является продолжением Первой Продольной магистрали на юге Волгограда. Она проходит за «Акварелью» и соединяет улицу Электролесовскую с выездом на Университетский проспект. Назвали эту улицу в честь участника Сталинградской битвы, основателя ВолГУ Максима Загорулько.В дальнейшем эту дорогу обещают продлить до соединения ее с улицей Кирова. Так что ждем новых открытий.ПРОТИВОСТОЯНИЕ ГОДА: ДОРОГА ПРОТИВ ДУБОВНовая трасса или вековые дубы: вопрос, который встал ребром летом 2020 года. Именно тогда власти впервые заговорили о строительстве третьего пускового комплекса мостового перехода через реку Волга. И о том, что пройдет новая дорога по заповедной территории Волго-Ахтубинской поймы. Власти уверяли, что сделают все, чтобы сохранить уникальную экосистему. Но более 8 тысяч деревьев все-таки придется спилить (из них, к слову, 2700 штук – это дубы).Трасса, конечно, волгоградцам нужна. Существующая дорога в Волжский сейчас загружена в пять раз сильнее ее пропускной способности. Но деревья – это наши легкие. В Волгограде и без того не хватает зеленых насаждений, а тут еще и на заповедную пойму «посягнули».И пока экоактивисты пишут жалобы в Гринпис, чиновники готовят проект новой дороги. Уже известно, что строительство третьего пускового комплекса будет разделено на два этапа. На первом этапе построят дорогу от нового моста через Ахтубу до хутора Лебяжья поляна, на втором этапе - от хутора до моста через Волгу. Оба этапа строительства будут вестись параллельно.КАЗУС ГОДА: НОВОГОДНЯЯ ЕЛКА В СЕНТЯБРЕ2020-й так утомил волгоградцев (да и не только) пандемией, кризисом и чередой печальных событий, что все спят и видят его окончание. В небольшом городке Волгоградской области – Калач-на-Дону – даже решили новогоднюю елку украсить пораньше. И установили ее… в сентябре. Когда на улице было +23 градуса.Поставили в центре, большую, со звездой на макушке и с баннерами у подножья, на которых так и написано – «С новым годом!».И хотя чиновники оправдывались, мол, это был эксперимент, мол, выбирали новое место для новогодней елки. Волгоградцы заполонили соцсети шутками на этот счет. Основной посыл которых – «Да катись ты уже 2020-й».ПЕРЕВОПЛОЩЕНИЕ ГОДА: ГУБЕРНАТОР И МЭР СМЕНИЛИ ГАЛСТУКИ НА ВОЕННЫЙ КИТЕЛЬВ этом году в Волгограде не было привычного праздника на 9 мая. Не было парада победы и массовых шествий, очень скромно прошел по городу «Бессмертный полк». Удивил он не только своей малочисленностью, но и тем, в чем на него пришли представители власти. Они прокатились по городу на раритетных машинах времен войны, а пиджаки и галстуки сменили на военную форму. Глава региона Андрей Бочаров даже надел свои награды (напомним, он имеет звание Героя России).Сменил в тот день свой имидж и мэр Волгограда Виталий Лихачев. А вице-спикер Волгоградской гордумы Андрей Гимбатов явился на шествие в форме генерал-майора, да еще и с орденом Красной звезды на груди. И, несмотря на то, что в админкодексе РФ предусмотрен штраф за «незаконное ношение госнаград», Гимбатова не наказали. Хотя проверку по данному факту полиция организовывала.«ЖДУН» ГОДА: МИХАИЛ МУЗРАЕВУже полтора года экс-глава волгоградского СУ СК Михаил Музраев находится в столичном Лефортово. Его арестовали, напомним, еще 10 июня 2019-го. И только в октябре 2020-го ему предъявили обвинение в окончательной редакции. Все это время Музраев продолжает настаивать на своей невиновности.1 января 2021-го Михаилу Музраеву исполнится 62 года. Но уже второй день рождения он празднует в СИЗО. 9 декабря этого года ему продлили арест еще на три месяца – до мая 2021-го. Так что за решеткой он проведет и все новогодние праздники.Напомним, ему вменяют статью «Террористический акт, совершенный группой лиц по предварительному сговору» и «Незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов». Музраева обвиняют в причастности к покушению на губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова.ДРАМА ГОДА – УБИЙСТВО ИЗ-ЗА ССОРЫ В РОДИТЕЛЬСКОМ ЧАТЕДва родителя 12-летних школьниц – Роман Гребенюк и Анна Мелконян поссорились в родительском чате. На пустом месте – из-за теста по русскому языку. Ну, вспылили, с кем не бывает. Но эта ссора привела к трагедии. Анна Мелконян пожаловалась мужу и брату на грубость Гребенюка, а те устроили на него охоту. Сначала Роману угрожали по телефону, потом горячие кавказские мужчины поймали Гребенюка в отделении банка, где Арсен Мелконян нанес сопернику несколько ударов в голову. Мужчина получил тяжелые травмы и спустя неделю скончался в больнице, не приходя в сознание.Нелепая ссора в чате и столько разрушенных жизней. Романа Гребенюка уже не вернуть, его 12-летняя дочь осталась без отца. Арсена Мелконяна арестовали, ему грозит до 15 лет колонии. Мужа Анны Мелконян – Армана – тоже задержали, как соучастника. Сама Анна теперь проходит по уголовному делу, как подстрекательница, и ее уже ограничили в правах.Расследование уголовного дела продолжается.РАЗОЧАРОВАНИЕ ГОДА: СНОС «МОНОЛИТА» И СТРОИТЕЛЬСТВО ФУДКОРТАЛомать не строить. В этом году волгоградцы не раз хватались за сердце, глядя на то, как разрушают прекрасные образцы архитектуры, и как строят уродливые постройки в центре города.Настоящей болью стал снос стадиона «Монолит». Этим летом ушла эпоха. Сооружение, конечно, за годы довели до такого состояние, что спасать там было уже нечего – пришлось просто разобрать руины. Новый легкоатлетический комплекс, который возведут для спортсменов на этом месте, будет хоть и функциональный, но совсем без изюминки – обычный типовой проект. Никаких элементов предшественника решили не сохранять.Не менее больно было смотреть, как нелепыми постройками уродуют исторический центр города. Только от здания Госбанка убрали неказистые киоски и павильоны, как на этом месте власти решили построить огромный фудкорт. Жители жаловались, в том числе и в прокуратуру, и все же добились своего. Фудкорт признали незаконным самостроем. Если так же решит и суд, владельцу придется его снести.МЕМ ГОДА: «ВАША ЗАДАЧА – НАША ЦЕЛЬ»Новости и разговоры о коронавирусе многих уже вгоняют в депрессию. Выжить в это нелегкое время помогают мемы. Вот и наша олимпийская чемпионка Елена Исинбаева внесла свою лепту в этот вирус смеха. Случайно. Выступая на совещании с Владимиром Путиным, она так разволновалась, что запуталась в словах. Ее скомканную фразу «Ваша задача – наша цель» подхватил Иван Ургант и даже презентовал в своей передаче «ИсинБит». И этот мем полетел по сетям.Надо сказать, что Исинбаева не расстроилась и даже смогла обернуть эту комичную ситуацию в свою пользу. Она выпустила мерч, на котором красуется слоган – «Ваша задача – наша цель», и собирает деньги с его продажи на благотворительность.К слову, благотворительный фонд Елены Исинбаевой, несмотря на пандемию, продолжает открывать в Волгограде и области новые спортивные площадки и помогать юным спортсменам. А еще благодаря нашей чемпионке и ее выступлению на совещании у Президента в 2019-м году, в Волгограде в этом году капитально отремонтировали спортшколу №1 (где раньше занималась Исинбаева, а сейчас учится ее дочь). Теперь детвора занимается в обновленном здании.ГЕОЛОКАЦИЯ ГОДА: АЛЕКСАНДРОВСКИЙ ГРАБЕНЭто был год закрытия границ, отмены рейсов и туров, сдачи билетов. И развития внутреннего туризма. Волгоградцы открыли для себя новую точку на карте Волгоградской области. Тысячи постов ушли в инстаграм с геометкой «Станица Суводская» и «Александровский грабен». Ранее известное только краеведам место в Дубовском районе Волгоградской области стало невероятно популярным. Глиняные рельефы, захватывающие виды волгоградского моря, уникальный геологический памятник. Даже если следующим летом нам вернут возможность путешествовать по миру, обязательно запланируйте поездку в Суводскую – оно того стоит.ГЕРОИ ГОДА: ВОЛОНТЕРЫ И ДОНОРЫЭтот год показал, что быть героем просто – надо просто перестать думать только о себе и начать помогать другим. С самого начала пандемии волонтеры разносили продукты и лекарства пожилым людям на самоизоляции. Автомобилисты запустили акцию помощи врачам – бесплатно возили их на вызовы. Студенты, которые могли спокойно сидеть дома на дистанте, пошли работать в красную зону. А тысячи переболевших коронавирусом волгоградцев – сдавать кровь, чтобы спасти жизни своим землякам в реанимациях ковидных госпиталей. В Волгограде появилось целое донорское движение «Быть героем просто». Если вы переболели, можете поделиться своими антителами с теми, кому это сейчас жизненно необходимо. И стать героем 2021 года.С наступающим Новым годом! Пусть в 2021 году перевес будет на стороне светлых и радостных событий! Будьте здоровы! Ваша «Комсомолка».