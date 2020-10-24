Это долгожданная победа для всего Волгограда: главный тренер Ротора еще вчера хотел в отставку, а сегодня его команда провела сумасшедший матч

Фото: СК "Ротор"

Все футбольные болельщики радуются. «Ротор» наконец-то одержал первую победу в Российской премьер-лиге после возвращения в элитный дивизион. В 12-м туре волгоградцы оказались сильнее «Локомотива», да еще на его поле со счетом 2:1. Рад успеху и главный тренер «Ротора» Александр Хацкевич, которого уже начали критиковать болельщики. Неделю назад фанаты ждали на разговор наставника сине-голубых после домашнего поражения от «Тамбова». Но сейчас настроения иные.

- Это долгожданная победа для всего Волгограда, - поделился первыми впечатлениями от выигрыша над «Локомотивом» Александр Хацкевич в эфире «Матч Премьер». – Это первая победа в премьер-лиге спустя 16 лет. Главное, что нам надо верить в себя и продолжать в том же ключе. Понятно, что в матче с «Локомотивом» мы не могли играть первым номером. Начали встречу очень активно, высоко. Не давали сопернику выходить из обороны в атаку за счет средних и коротких передач. Понятно, что класс футболистов «Локомотива» выше. Поэтому решили больше сыграть на своей половине поля и в центральной зоне.

Уже на послематчевой пресс-конференции Александр Хацкевич отметил, что его подопечные могли и раньше одерживать победы. По его мнению, в некоторых играх сине-голубые были достойны большего.

- Конечно, такая полоса неудач затянулась. Если вернуться к прошлым играм, не во всех матчах мы заслуживали поражения. Особенно тяжело было после встречи с «Тамбовом», в которой мы имели полное преимущество. Город Волгоград 16 лет ждал эту победу, болельщики ждали. Так что только слова благодарности команде и болельщикам. Надо набраться терпения. Понятно, что на равных с «Локомотивом» играть мы не можем, мы где-то отдали инициативу. Но самое главное - результат.

В матче с «Локомотивом» повреждение получил основной защитник «Ротора» Седрик Гогуа. Ивуарийца пришлось менять по ходу встречи.

- Седрик играет на максимуме в каждом матче. Было большое давление на центральную зону. А степень тяжести его травмы сразу определить невозможно. Надеюсь, к следующей игре он будет в порядке.