Елена Исинбаева объявила конкурс за раскрутку приложения от Ивана Урганта – ИсинБит

Фото с личной странички Елены Исинбаевой.

У олимпийской чемпионки Елены Исинбаевой появилось собственное музыкальное приложение под названием «ИсинБит». Придумал его известный комик Иван Ургант после того, как спортсменка запуталась в словах во время выступления перед президентом России Владимиром Путиным. Елена от волнения не смогла сформулировать фразу и получилось несколько смешно: «Ваша… ваша… цель, нет… ваша задача… наша цель».

Этот «видеоляп» спортсменки тут же облетел все соцсети и сми. Добрался и до Ивана Урганта.

«Ролик с Еленой Исинбаевой не дает мне покоя. И да вы знаете, что вышло приложение новое – называется «ИсинБит». Сейчас я вам покажу», - и Ургант достал синтезатор, в который закачали слова олимпийской чемпионки – «Ваша задача – наша цель…»

Шутку оценили не только миллионы телезрителей, но и сама Елена Исинбаева. Более того, спортсменка не просто не обиделась, а решила продвинуть «ИсинБит» в массы.

«Ну, раз вам это так зашло, то давайте раскручивать его вместе. Я объявляю конкурс на самую креативную «сториз» с #IsinBit. Победитель получил суперкрутой и эксклюзивный приз», - заявила Елена Исинбаева на своей страничке в соцсети.

Ну что, ждем продолжения истории с ИсинБит.