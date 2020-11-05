Волгоград прощается с Николаем Максютой

С экс-губернатором прощаются в ЦКЗ, официальная часть пройдет в Красноармейском. Фото: Екатерина СИМОХИНА

С утра 5 ноября в Волгограде перекрыли нулевую продольную. На этот раз причиной ограничения движения стал не праздник. В девять утра в ЦКЗ началось прощание с экс-губернатором Волгоградской области Николаем Максютой. Проводить в последний путь экс-руководителя области идут сотни волгоградцев, в том числе и первые лица города и региона.

Среди первых все нынешние вице-губернаторы. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Делегация КПРФ. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Гроб установили в фойе центрального концертного зала, рядом - дети и внуки Максюты. Николай Кириллович улыбается с сотен фотографий своей фирменной улыбкой. Один за другим проститься с ним идут люди. На улице очереди нет. Из-за ковидных ограничений пускают в зал небольшими группами.

Волгоградцы пнебольшими группами идут в ЦКЗ. Фото: Екатерина СИМОХИНА

На улице очереди нет. Из-за ковидных ограничений пускают в зал небольшими группами. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Везде портреты, с которых улыбаюется Максюта. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Среди первых - лидеры Сталинградского обкома КПРФ и действующие вице-губернаторы Волгоградской области. Губернатор Андрей Бочаров приехал чуть позже.

- Мы провожаем в последний путь нашего товарища, друга и соратника Николая Кирилловича Максюту, - взял слово Андрей Бочаров. – Гражданина России, патриота, Почетного гражданина Волгоградской области, государственного и политического деятеля, губернатора и человека с большой буквы. Свою жизнь Николай Кириллович посвятил служению Отечеству, Волгоградской области. Спасибо вам, Николай Кириллович, за то, что вы сделали для страны, для Волгоградской области и ее жителей. Вы сделали очень многое. И, завершая свой земной путь, вы оставили неизгладимый след в жизни страны и Волгоградской области. Мы приносим глубочайшие искренние соболезнования семье, родным и близким. Царство ему небесное. Пусть земля ему будет пухом. Вечная слава и память Николаю Кирилловичу Максюте.

Губернатор Андрей Бочаров. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Депутаты областной думы пришли все вместе, передает корреспондент "КП-Волгоград".

Депутаты облдумы пришли все вместе. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Немало среди тех, кто пришел проводить в последний путь Николая Кирилловича и простых волгоградцев. В основном это люди старшего возраста. Те, кто хорошо помнит губернатора, который 13 лет стоял у руля в регионе.

- Мы знали, как он спасал заводы, грудью стоял за них, чтобы в ельцинские времена все не разворовали, не растащили и трубы не сдали на металлолом. А молодежь откуда это знает - идет со снопами гвоздик, - говорят волгоградцы.

Мэр Волгограда. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Церемония продлилась менее двух часов. После гроб повезли на юг города. Похоронят Николая Максюту на кладбище в Красноармейском районе рядом с супругой.

Церемония в ЦКЗ завершилась. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Продолжится прощание с Максютой в Красноармейске. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Напомним, сердце Николая Максюты остановилось 1 ноября 2020 года. Ему было 73 года. За три недели до этого в результате тяжелой болезни скончалась его супруга. Проводить ее экс-губернатор не смог - слег с коронавирусом. После инфекция дала осложнения на сердце. Московские врачи не смогли спасти Николая Кирилловича.