Сын умершей от коронавируса Клавдии Максименко: проводил маму в скорую помощь, больше не видел

«Жизнь ради жизни». Проект, который мы делаем в память о врачах, отдавших свои жизни ради спасения других людей. Они не спрятались во время пандемии дома, а шли помогать. Таким врачом была и терапевт 22 поликлиники Волгограда Клавдия Максименко. Она до последнего работала, принимала пациентов, пока не заразилась COVID-19.

- Государство разрешило людям старше 65-ти лет взять тайм-аут. Я как главный врач предложила докторам, сестрам, санитарочкам написать заявление. Но я бы удивилась, если бы Клавдия Александровна это сделала. Она всегда была с коллективом. Она оставалась работать и оказывать помощь пациентам, была с нами до последнего, - говорит главный врач 22-й больницы Волгограда Екатерина Матвеева.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.volgograd.kp.ru/video/embed/785272" frameborder="0"></iframe> Жизнь ради жизни: Клавдия Максименко.Видео: Екатерина СИМОХИНА, Андрей МАТЮШКОВ.

- Когда началась эпидемия, мы все сами задавали себе вопрос – работать, не работать? И Клавдия Александровна оказалась тем человеком, которая в столько трудное время для всех нас решила остаться на рабочем месте, - вспоминает заведующая поликлиникой Ирина Солдатова.

Удержать Клавдию Александровну не могли дома ни муж, ни сын.

- Она не боялась ничего. Для нее самое главное – помочь другим, - объясняет муж Клавдии Максименко Александр Городничий. - К ней шли со всех сторон. Даже по ночам звонили за консультациями. Человек такой - очень доброжелательный. Настоящий медик. Конечно, уговаривали ее посидеть дома. Но она нас не слушала. Она говорила: «Мне нужно к моим бабушкам» - так она называла пациентов. Я заводил машину и вез ее на выезд, потому что у нее ноги болели, не могла далеко ходить. Ходить тяжело, но она вставала и шла. Я считаю, что человек умер на болевом посту.

НЕ РАССКАЗАЛА, ЧТО ЗАБОЛЕЛА

- 28-го апреля она отработала, а 29-го позвонила и сообщила, что стала плохо себя чувствовать: поднялась температура, появился кашель, слабость. И она осталась дома. Мы, конечно, забеспокоились, рекомендовали сдать анализ, сделать рентген. Через несколько дней узнали, что ей стало хуже. Убедили ее лечь в больницу. 3-го мая она вызвала скорую, - рассказывает Ирина Солдатова.

Даже от родных Клавдия Александровна скрывала, что заболела, не хотела беспокоить.

- Я ее проводил в скорую помощь, больше не видел…, - говорит сын Денис. Смерть мамы стала очень большой потерей. Родные до сих пор не верят, что ее нет, и не понимают, как все случилось. Где она могла заразиться. И почему не смогла спастись. Ведь умела всех поднять на ноги.

- Она могла лечить силой мысли, слова. Скажет мне: «Все, сын, ты не болеешь, и я выздоравливал», - говорит Денис.

К сожалению, коронавирус оказался сильнее. Через три недели после смерти Клавдии Максименко чиновники облздрава сообщили о том, что врач умерла от двусторонней пневмонии, вызванной коронавирусом.

- Мне и докторам сейчас тяжело работать, после того что случилось. Все время думаем: что было не так, где мы, где Клавдия Александровна ошиблась? Ходить на работу очень тяжело, - признается заведующая поликлиникой.

- Когда нам сообщили об этом, показалось, что поликлиника опустела, - делится старшая медсестра Наталья Панцырева. - Нам очень не хватает ее. Заходила она на работу всегда с улыбкой, ни разу не видели ее в раздраженном состоянии. Всегда был жизнерадостный человек.

Клавдия Александровна любила дачу и цветы. Фото: личный архив семьи.

СПАСАЛА ЛЮДЕЙ И ЖИВОТНЫХ

Клавдия Максименко – коренная волгоградка. Родилась и выросла в простой семье в хуторе Бобры на левом берегу Волги. Отец воевал, дед воевал, и у Клавдии Александровны был сталинградский характер. Стать врачом была мечта с детства.

- Начинала работу с санитарки, три раза поступала в медицинский институт, наконец, закончила и стала работать врачом-терапевтом. Когда мы с ней познакомились, она была участковым врачом, - рассказывает муж Александр Яковлевич.

После института Клавдия Максименко продолжала учиться, получила еще одно образование по специальности «терапия» и ряд курсов повышения квалификации по кардиологии. Она любила учиться, и своих детей и племянников вдохновляла на получение нескольких высших образований, изучение английского языка.

В 22 поликлинику пришла в 1985 году, через 10 лет стала заведующей. Возглавляла учреждение 18 лет.

- Она была душой коллектива, организатором, могла завести коллектив на какое-то дело, была заядлым театралом. Умела дружить и оказать помощь в трудную минуту, - вспоминают коллеги. Хотя у Клавдии Максименко очень тяжелая судьба (она потеряла ребенка – дочь умерла от онкологии), у нее было очень большое сердце. Помогала она не только людям, но и животным. Спасла кошку-инвалида, приютила собаку. Животные у нее жили всегда, и сейчас дома остались кошка и кот, и собака на даче. Дачу Клавдия Александровна обожала, как и путешествия – свой 70-летний юбилей встречала в Крыму, в Севастополе. Страшно любящей жизнь ее запомнили все, кто знал.

Обожала жизнь и работу - так родные Клавдии Максименко объясняют, что ей помогало работать до 70 лет. Фото: личный архив семьи.

Коллектив «Комсомольской правды» выражает соболезнования родным и близким Клавдии Максименко.