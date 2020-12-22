Переход Волгограда на московское время 27 декабря 2020: когда переводим часы и что еще изменится

Переводить часы Волгоград и область будут ночью 27 декабря 2020. Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Ну вот и все. Президент России Владимир Путин подписал закон о переходе Волгограда на московское время. Переводить часы жители Волгограда и области будут в ночь на воскресенье 27 декабря 2020 года. Начиная с 2 часов ночи регион будет жить во второй часовой зоне и Новый год встречать вместе со столицей. Отвечаем на главные вопросы, которые возникнут после перевода времени.

Когда Волгоградская область переводит время в 2020 году

Перевод часов в Волгограде состоится в ночь с субботы на воскресенье, 27 декабря, ровно в 2.00. Сменить часовой пояс можно будет и раньше – перевести часы на будильнике, телефоне и компьютере перед сном на один час назад. На смартфонах заходим в приложение «часы/время», выбираем вкладку «Мировое время» и выставляем часовой пояс UTC + 3. У кого-то умные гаджеты могут перевести время и сами.

На то, чтобы привыкнуть к жизни по московскому времени, откорректировать свое расписание и настроить все часы, у волгоградцев будет один выходной день.

Как сверить часы, узнать точное время?

После перевода часов у многих волгоградцев возникнет вопрос, как узнать точное время. Можно включить, например, радио. В начале каждого часа там обычно объявляют московское время. Также можно забить в поисковике «Точное время в Москве». Сигнал точного времени передают и по ТВ.

Как изменится расписание транспорта после перехода Волгограда на московское время 27 декабря 2020

В билетах на поезд, самолет, междугородный автобус указывают местное время пункта отправления и прибытия. Поэтому у тех, кто покупал билеты до 22 декабря 2020, может возникнуть путаница. И на этот раз, после перехода Волгограда на московское время, вы можете опоздать. Ведь вместо 9 утра по волгоградскому времени будет 8 часов утра по Москве. Так что проверьте лишний раз перед поездкой указанное в билетах время и сверьте его с онлайн табло аэропорта или РЖД. После 22 декабря 2020 в билетах будет стоять уже обновленное время на транспорт, отправляющийся 27 декабря и позже.

Международный аэропорт Волгограда переведет время на серверах, и все сервисы и табло обновят его автоматически. Расписание самолетов не изменится.

- Авиакомпании должны предупредить о смене часового пояса своих пассажиров, как это обычно делают при отмене или задержке рейса, - сообщили «КП-Волгоград» в ПАО «Международный аэропорт Волгограда».

Расписание поездов дальнего следования РЖД также останется неизменным. Просто составы будут прибывать в Волгоград и отправляться на час раньше, чем по местному времени. А вот расписание электричек и пригородных поездов претерпит существенные изменения. Новый график объявят в ближайшее время.

Городской транспорт после перевода Волгограда на московское время 27 декабря 2020 будет ходить по привычному расписанию, изменится лишь часовой пояс, других изменений не будет.

Единственный плюс – волгоградцы больше не будут попадать в петлю времени, когда вылетая из родного города в семь утра, они приземлялись через полтора часа в Москве в 7.30.

Как будем смотреть телепрограммы после перевода часов в Волгограде

Самую большую радость переход Волгограда на московское время 27 декабря 2020 принесет любителям смотреть телевизор. Путаницы с каналами из-за сдвига времени больше возникать не будет.

Когда наступит рассвет и закат в Волгограде до и после перевода времени

Восход солнца 26 декабря произойдет в 8.53, зайдет светило за горизонт в 17.10. После перевода часов в Волгограде на московское время 27 декабря 2020 о светлых вечерах можно забыть. Солнце в этот день встанет в 7.54, а стемнеет в 16.11. Но все отрицательные моменты смены часового пояса волгоградцы вновь ощутят через полгода - светать летом будет уже среди ночи, а темнеть рано.