«Да катись ты, 2020-й»: в райцентре Волгоградской области в сентябре установили новогоднюю елку

Вот такая красавица появилась 30 сентября в центре Калача-на-Дону. Фото Олега Горбунова.

2020-й год стал настоящим испытанием для всех. Астрологи изначально предупреждали о грядущих невзгодах – мол, високостный, да еще и год Крысы… Но он превзошел даже самые печальные ожидания. Пандемия коронавируса, спад экономики – можно долго перечислять. Люди настолько устали, что уже спят и видят, когда же этот злосчастный год закончится. Но пока одни лишь мечтают и сетуют, в городе Калаче-на-Дону Волгоградской области решили действовать, и… установили новогоднюю елку. 29-го сентября. Большую, на одной из центральных улиц. И, как положено, со звездой на макушке и с баннерами у подножья, на которых так и написано – «С новым годом!».

«Снег пока не завезли, в его роли выступает куча песка», - иронизирует известный в Калаче и не только волгоградский блогер Олег Горбунов, который выставил в соцсетях фото новогодней елки в подтверждение своих слов.

Место локации удивительной инсталляции от калачевских властей: улица Кирова (у Металки).

- Выбираем новое место для новогоднего праздника. Вот, тренируемся, смотрим. Не каток же, в конце концов, залили, - поясняют в администрации города

"У горожан, конечно, версии другие: да катись ты, 2020-й! Или: туристы, у нас тут вон чё, ау! Спешите фотографироваться!, - добавил к аншлагу автор поста. - А какие у вас будут версии, друзья мои?»

Судя по комментариям под фото елки, с чувством юмора у волгоградцев не хуже, чем у власть имущих, которые устроили этот сюрприз.

«Ну с волгоградским временем уже решили, теперь переводим календарь… на три месяца вперед», «Видимо, второй период самоизоляции закончится только к Новому году. Времени на подготовку к празднику не будет. А так народ выйдет из дома 31 декабря, а там уже и елка стоит. Хороводом вокруг нее победу над коронавирусом и отметят», «Праздник, значит, праздник! Делаем оливье, селедку под шубой и ай-да на елку с мандаринами!», - шутят волгоградцы. - «Да просто Калач впереди планеты всей…»

На самом деле не только в Калаче-на-Дону торопятся. В Мадриде, например, тоже уже на улицах гирлянды развешивают. Похоже, весь мир хочет, чтобы быстрее закончился этот кошмарный 2020 год.

Да уж, катись, 2020-й.