Продолжение Электролесовской назовут в честь Максима Загорулько

Полуторакилометровый участок дороги станет продолжением Первой продольной в географическом центре города. Фото: АВО

В декабре в Советском районе Волгограда пустят движение по новой дороге в продолжение улицы Электролесовской. Назвать ее решили в честь именитого земляка. 12 ноября ветераны предложили главе Волгограда Виталию Лихачеву кандидатуру, которая ни у кого не вызвала и тени сомнений. Продолжение Электролесовской назовут в честь Максима Матвеевича Загорулько – ветерана войны, участника Сталинградской битвы, почетного жителя города-героя и региона, ученого и экс-ректора Волгоградского государственного университета, который расположен неподалеку от новой улицы.

Максим Загорулько на встрече с губернатором. Фото: АВО

Ветераны и представители Общественной палаты Волгограда высказали свои предложения по кандидатам, имя которых могла бы носить новая улица.

- Она напротив университета, рядом Лысая гора, где девять курсантских полков полегли и сибирские дивизии. Место историческое. И год у нас юбилейный – 75-летия Победы советских войск в Великой Отечественной войне. Поэтому эту улицу нужно назвать в честь нашего знаменитого горожанина Максима Загорулько. Это мнение ветеранского сообщества, - озвучил предложение председатель городского совета ветеранов Александр Струков.

Во время войны Максим Матвеевич Загорулько был наводчиком орудия, события тех дней до сих пор ему снятся. Детище Максима Загорулько - первый классический университет в Волгограде - виден с новой улицы. Еще один его многолетний труд - Энциклопедия Сталинградской битвы. Поэтому возражений не было ни у кого.

- Новый городской парк, сквер, новая дорога, новое соцучреждение. Есть предложение давать ему название, которое имеет историю. Для чего? Это всегда интересно для туристов и для местных жителей. Поэтому хотели бы идти этим путем во всем, для того чтобы меньше было названий ни о чем не говорящих. Как улица Абрикосовая, Электролесовская и прочие, - считает мэр Волгограда Виталий Лихачев.

Такие примеры в городе уже есть. Так, к 90-летию нашей знаменитой землячки на склоне поймы Царицы появился сквер Пахмутовой. Теперь будет в Волгограде и улица имени Максима Загорулько.

- Были бы дороги - имена найдутся, - шутит Почетный гражданин Волгограда Борис Усик.

Решение принято. Осталось пройти предусмотренные законодательством процедуры и новая улица официально будет носить имя нашего выдающегося земляка.

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