Защита Михаила Музраева не нашла ни одного доказательства его вины после допросов

Фото: СУ СКР по Волгоградской области

НЕУВЕРЕННОСТЬ ОБВИНЕНИЯ

В Москве на прошлой неделе состоялись допросы бывшего главы Следственного управления СКР по Волгоградской области Михаила Музраева. Вместо трех запланированных встреч со своими бывшими он давал показания на протяжении недели. При этом защита настаивала на проведении допросов еще в январе. Но состоялись они только сейчас. Как рассказал «КП-Волгоград» адвокат Михаила Музраева Владимир Семенцов, следователи несколько раз перепредъявляли обвинение во время допросов. Защита считает это показателем неуверенности обвинения.

- Музраеву предъявляют, что он когда-то дал указание не арестовывать какого-то человека, - рассказал Владимир Семенцов. - Однако указания по закону можно дать только в письменной форме после проведенного совещания. Был бы документ, тогда можно было говорить, что Михаил Музраев заблуждался или был заинтересован в снятии ареста с определенного лица. Но никаких писем не было. Как и нет доказательств, что Михаил Музраев дал устное распоряжение. По итогу нет состава преступления.

Владимир Семенцов отметил, что его подзащитный во время дачи показаний держался уверенно.

ОТСУТСТВИЕ ОЧНЫХ СТАВОК

Адвокаты Михаила Музраева заявили несколько ходатайств. Однако они все были отклонены. Защита просила провести допросы других лиц, которые необходимы для дела, и очные ставки.

- Противоречия в деле по закону должны устраняться проведением очных ставок.

Как отметил Владимир Семенцов, не доказана причастность его подзащитного к появившимся в его кабинете коробкам с патронами. Они не были обнаружены во время обследования помещения кинологом с собакой и понятыми.

- Спустя несколько часов некий оперативник зашел в кабинет и что-то нашел на подоконнике. И только после этого наличие двух коробок с патронами подтвердили понятые, которые изначально ничего не видели. Надо допросить понятых, кинологов, всех участников обыска. Но нам в этом отказали.

Владимир Семенцов подчеркнул, что на коробках были генетические следы, которые принадлежат «некому мужчине». Но не Михаилу Музраеву.

НЕ ДАЮТ ВИДЕТЬСЯ С СЕМЬЕЙ

Бывший руководитель Следственного управления СКР по Волгоградской области находится под стражей 1,5 года. За это время ему ни разу не дали возможность увидеться или созвонится с семьей.

- Следствие закончено. Он просит организовать встречу с женой или дочкой. Но ему отвечают «Не положено». Вот такое отношение.

Сейчас адвокаты Михаила Музраева знакомятся с материалами уголовного дела. Это порядка 70 томов.

- Пока мы не нашли ни одного доказательства вины.

Михаилу Музраеву предъявили обвинение только в конце октября, после чего – 26-го числа – начался допрос. Бывшему главному следователю региона вменяется статья 205 УК РФ (пункт «а» часть 2) «Террористический акт, совершенный группой лиц по предварительному сговору», 285 УК РФ «Использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы» (часть 1) и 222 УК РФ «Незаконный оборот оружия» (часть 1).

ДЕЛО О ПОДЖОГЕ

Напомним, 16 ноября 2016 года в Волгограде стало известно о неудачном поджоге дома губернатора региона Андрея Бочарова. И только в мае 2019 года ФСБ впервые раскрыла имя первого подозреваемого – предпринимателя Евгения Ремезова. Ранее криминальный авторитет «управлял» Центральным рынком города, которые сдавал в аренду. Но с приходом к власти Андрея Бочарова рынок вернули муниципалитету.

Устранить главу области Ремезов, по версии следствия, решил после проигранных судов. Сам «авторитет» уехал за границу для алиби, а для покушения нанял «головорезов», которых в итоге поймали. Силовики вышли на след Ремезова, а затем на Музраева и местного бизнесмена и «авторитета» Владимира Зубкова.