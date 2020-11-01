«Ты что бессмертный?»: опубликована переписка в родительском чате, из-за которой убили отца 12-летней школьницы

Романа Гребенюка жестоко избили из-за переписки в родительском чате в центральном банке Волгограда.

История жестокого убийства, которое произошло в центральном офисе банка в Волгограде, не укладывается в голове. Причиной стал банальный конфликт в родительском чате шестого класса. Словесная перепалка возникла между отцом 12-летней школьницы Романом Гребенюком и мамой ее одноклассницы по имени Анна. Спустя несколько часов муж Анны Арман вместе с ее братом Арсеном приехал на разборки. Арсен Мелконян несколько раз ударил Романа по голове, нанеся серьезные увечья. Мужчина через неделю умер в больнице. Теперь его коллеги ищут справедливости, задаваясь вопросом: почему арестован лишь наносивший смертельные удары Арсен, почему зачинщики конфликта Анна и Арман до сих пор на свободе?

На Романа нагло напали в людном месте в присутствии многих людей. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Все началось утром 23 октября в родительском чате в Viber во время обсуждения задания по русскому языку. Учитель задала детям тест, который нужно было выполнить в определенное время. Анна написала в чате, что ее дочь всем пришлет пароли в личку. Но часть детей в это время в дороге или на дополнительных занятиях и могла не уложиться в срок. Об этом и написал Роман. Анна в ответ предложила пройти тест по дороге. Искрой, от которой разгорелись страсти, стала фраза Романа: «Вопрос надо решать, а не сопли жевать». Скриншоты переписки разлетелись по соцсетям.

- Сам ты сопли жрешь! - вскипела Анна.

Перепалка продолжилась взаимными обвинениями.

- За свои слова все должны отвечать! Тем более мужчины - но это не всем дано понимать! - пишет родительница.

- Ты что бессмертный???? Такое мне писать, - через несколько сообщений словесной перепалки Анна уже переходит к угрозам.

Скриншоты переписки в родительском чате, которая закончилась убийством.

Сначала из чата удаляется учитель, затем исключают и Романа с Анной. Ситуация к этому времени уже разогрелась до предела. К ссоре подключился супруг Анны Арман. Он засыпает Романа голосовыми сообщениями с угрозами и едет к его офису на разборки:

- Эй ты, баба в штанах. Это Анин муж. Что, не ожидал меня здесь услышать? Я до сих пор жду твоего звонка, а ты, получается, как баба, сидишь в чате и задаешь лишние вопросы моей жене. Если у тебя есть мужество, как бы я приехал на место.

Своих намерений Арман не скрывает:

- И вот заранее тебе скажу - ты можешь заранее уже взять больничный.

В тот же день около шести часов вечера трое мужчин вошли в главное отделение Сбербанка в Волгограде. Там у Романа Гребенюка была назначена сделака – он работает риелтором. Брат Анны Арсен Мелкоян нанес Роману несколько ударов по голове. Предположительно, в его руке был зажат кастет.

Спустя несколько секунд Роман лежит на полу с пробитой головой. Вокруг него растет лужа крови. Люди, которые в это время находились в банке, кричат от ужаса.

Арсен Мелконян возвращается к избитому мужчине и плюет на него со словами:

- А в следующий раз, мразь, я тебе вообще пасть разорву, будешь так разговаривать с чужой женой.

В тот момент в банке оказался врач-реаниматолог из Ахтубинска. Лишь благодаря его действиям Роман не умер на месте. Еще неделю он пролежал в коме в реанимации. Но спасти его врачи так и не смогли.

Арсен Мелконян сейчас в СИЗО. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

В тот же день полицейские задержали 30-летнего Арсена Мелконяна. Как оказалось, ранее он уже был судим. На него завели дело по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». На первом допросе он рассказал, что избил человека за оскорбление сестры и признал свою вину. 26 октября суд Центрального района Волгограда вынес решение об аресте. Теперь, после смерти потерпевшего, дело переквалифицируют и передадут следователям СКР.

- Убит человек. Знала Рому, хороший человек. Должны быть наказаны все соучастники преступления, не потому что они другой национальности, а потому что они виновны! – считают коллеги погибшего Романа Гребенюка.