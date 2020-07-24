Александровский грабен: захватывающие виды, волгоградское "море" и отличная рыбалка

Михаил Мишустин 22 июля объявил о новой программе развития внутреннего туризма. Теперь туристам, путешествующим по стране, будут компенсировать часть затрат. Волгоградская область вошла в число 44 регионов за поездку в который россиянам вернут кашбэк на карту. Это не халява, а попытка развить сферу туризма в непростое для нее время. Есть множество условий. Но подспорье все равно хорошее. У региона есть уникальный шанс показать, что у нас можно узнать не только про историческое прошлое, но и хорошо отдохнуть. И одно их мест, куда обязательно стоит съездить – Александровский грабен. Конечно, это не Крым. Но виды – захватывающие. И есть даже свое море – волгоградское.

Достопримечательность почему-то почти неизвестная до этого года. Но в условиях пандемии и закрытых границ неожиданно открытая многими волгоградцами. Так что геолокацию Александровский грабен можно увидеть в инстаграмах десятков отдыхающих. «Комсомолка» съездила на уникальный геологический памятник и разведала: как добраться и на что посмотреть.

Для геологов - это настоящий рай для исследований.Фото: Екатерина ПОДВИНЦЕВА

ЧТО ЭТО ТАКОЕ?

Александровский грабен (с немецкого – ров) - уникальный геологический разрез тектонической структуры. Это участок земной коры, опустившийся по отношению к соседним участкам на 200 метров. Провал начался много миллионов лет до нашей эры, а завершился несколько сотен лет назад. Так что опускание породы заметно невооруженным взглядом. По сравнению с грабенами, которые легли в основу озера Байкал и Красного моря, он совсем небольшой: 6-7 километров в длину и 2 километра в ширину. Но от этого не менее уникальный. Это как фотография, которую природа оставила нам на память о том, что происходило с нашей землей на протяжении 40 миллионов лет.

Находится он на правом берегу Волгоградского водохранилища между селами Горный Балыклей и Горная Пролейка Дубовского района в 100 км к северу от Волгограда.

Виды здесь удивительные.Фото: Екатерина СИМОХИНА

КАК ДОБРАТЬСЯ?

Пока эта поездка предполагает личный транспорт, ну или друзей с машиной. Главный ориентир – станица Суводская, которая находится в Дубовском районе в 138 километрах от Волгограда. Координаты: 49°27'58.14"С 45° 3'0.74"В.

Ехать по Саратовской трассе (Р22) до отворота на Суводскую. До нее ведет вполне приличная асфальтовая дорога. Затем спуститься по главной улицы почти до Волги и перед указателем: «Купаться запрещено» повернуть направо. Обогнуть один холм по степи слева, а второй справа, и вы окажетесь наверху, откуда открываются захватывающие виды на глиняные обрывы и «Волгоградское море». Оттуда можно спуститься пешком вниз к воде или подняться на самую высокую точку. Но будьте осторожны: никаких лестниц и страховок. Так что берите с собой удобную обувь.

ЧТО ПОСМОТРЕТЬ?

Геологические отложения. На обрывах можно увидеть исторические слои: те что светлые – самые древние, те, что темнее – сформировались ближе к современности. И пусть вы не специалист и не оцените научную ценность данного объекта, как это сделает геолог, но эстетическое удовольствие испытаете огромное. Кстати, здесь можно обнаружить останки древних животных. Экспедиции не раз находили зубы древних акул, которые плескались в огромном море, простирающемся в древние времена до Перми.

Золотистая щурка. Это чудесная степная птица первой встречает вас на Александровском грабене. Синяя, с золотистыми переливами на крыльях она ложится на ветер и зависает в воздухе. Удивительное зрелище.

Волгоградское море. Если вы хотите похвастаться, что съездили на море, то снимки с этого берега Волги вполне пойдут. Особенно оно прекрасно на рассвете и в лучах заходящего солнца. А если спуститесь к берегу по грабену, то окажетесь в «Большом каньоне». Глиняные рельефные склоны впечатляют. Словно вы оказались в декорациях к фильму про дикий запад или в космической саге про Марс.

Кстати, на берегу можно найти коалиновую глину. Больших научных исследований по поводу ее лечебных свойств не делали – у геологов другие задачи. Но известно,что это отличный абсорбент. Кроме того, бывалые люди утверждают, что глина – настоящая находка для любителей косметологических процедур. 10-15 минут на волосы и тело – кожа становится бархатной, а волосы получают живительную силу.

Александровский грабен - отличное место для фотосессий.Фото: Екатерина СИМОХИНА

СЕМЕЙНЫЙ ОТДЫХ

Сюда можно приехать не только на пару часов для осмотра или для шикарной фотосессии. Здесь можно отлично отдохнуть семьей с палатками.

Правда, для этого лучше спуститься на машине прямо к берегу. Дорогу подскажут местные жители. В навигаторе этой тропы нет.

Чтобы найти место для стоянки, предпочтительней заезжать среди недели, или в пятницу вечером. Мы подъехали в субботу днем и с трудом нашли уютный закуток, где не было ветра.

Дно здесь песчаное, удобное для купания. Правда, детвору без пригляда оставлять не стоит – течение на Волге сильное.

Кстати, даже в 40-градусную жару на берегу «ветер с моря дул». Так что приятная прохлада есть всегда. Правда, такой бриз таит в себе опасность. Вы просто не почувствуете, как запекаетесь под волгоградским солнцем. Проверено на собственном опыте. Советую захватить с собой крем от загара и пантенол. Ну а в качестве бонуса – шум «моря» у самой палатки всю ночь.

Александровский грабен подойдет и для семейного отдыха.Фото: Екатерина ПОДВИНЦЕВА

РЫБАЛКА

Порадуются местному улову и любители рыбалки: как с лодки, так и с берега. Здесь проходит глубокое русло Волги. Так что на Александровский грабен частенько приезжают любители судака. Также хорошо идет лещ, традиционные для нашей реки густера, сазан, плотва, окунь. А мастера даже умудряются поймать на квок крупные экземпляры сома. Так что можно совместить пляжный отдых с любимым увлечением.

КСТАТИ

Ценный совет: топливо для мангала берите с собой. Найти здесь «дрова» невозможно. Если только по-старинке – коровьи лепешки. Кстати, эти животные освоили часть берега, так что смотрите под ноги, когда будете выбирать место для купания или для остановки.

И последнее – не поленитесь досидеть до темноты. На Александровском грабене просто нереальное красивое звездное небо. Оно смотрится по-настоящему фантастически в обрамлении отвесный «стен» и "моря".