В Волгограде снесли колоннаду на стадионе «Монолит»

Все-таки ее снесли. Колоннаду на стадионе «Монолит» в Волгограде. Чего больше всего боялись волгоградские общественники, сегодня стало реальностью: часть сталинградской истории превратилась в пыль.

нет объекта - нечего и охранять.Фото: Екатерина СИМОХИНА

Тяжелая техника нещадно рушит все, что попадается на ее пути – от башен и входной группы осталась груда камней.

Башни входной группы тоже сохранять не стали.Фото: Екатерина СИМОХИНА

Напомним, борьба за этот стадион длилась долгие годы. Сначала областные власти отвоевывали его у Министерства обороны, а когда в апреле 2019-го стадион передали на баланс волгоградской школе по легкой атлетике, началась борьба уже между защитниками архитектурных памятников и местными властями. Камнем преткновения стала как раз эта входная группа.

Волгоградцы просили не сносить эту арку, но принимают решения другие.Фото: Екатерина СИМОХИНА

«Эта колоннада обладает признаками объекта культурного наследия. «Ансамбль входной группы стадиона «Монолит», включает в себя полукруглую входную колоннаду и фасад северо-западной трибуны с центральным портиком и завершающей его квадратной в плане ротондой. Его статус необходимо узаконить, и сделать это быстрее – до принятия решения о его судьбе», - настаивал руководитель местного отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Валерий Котельников.

Соответствующее заявление он подал в комитет госохраны ОКН в апреле. По закону на рассмотрение заявления отводится 90 дней. В конце июня Котельников как раз вспомнил о сроках: «Прошло три месяца. Решения по колоннаде «Монолита» нет. В областном комитете уверяют, что объекты, обладающие признаками объекта культурного наследия, у нас строго охраняются. Но червь сомнения меня грызёт всё сильнее...»

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="368" src="https://www.volgograd.kp.ru/video/embed/788590" frameborder="0"></iframe> Волгоград. Останки стадиона "Монолит". Июль 2020.Екатерина СИМОХИНА

Интуиция общественника не подвела. За неделю до рассмотрения дела колоннаду снесли. Нет больше предмета спора.

От входной группы камня на камне не оставили.Фото: Екатерина СИМОХИНА

«Мы здесь такую зону отдыха и спорта сделаем. С прогулочной зоной и пляжем», - вдохновлено рассказывал губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров в августе 2018-го, когда наведался на стадион.

Поле оставят, но обновят. Обещают сделать и новые трубуны.Фото: Екатерина СИМОХИНА

Все старые постройки снесут. На их месте планируют построить легкоатлетический комплекс.Фото: Екатерина СИМОХИНА

В планах на месте «Монолита» построить сразу несколько легкоатлетических манежей, спортплощадки для тенниса и мини-футбола, залы для занятий гимнастикой и аэробикой, новые трибуны на 1200 и 500 мест …

В подтрибунных помещениях обещают сделать тренажерный зал. Пока что там жуткий вид.Фото: Екатерина СИМОХИНА

Зимой 2020-го на проект выделили 29 миллионов рублей, сейчас он уже готов и проходит теэкспертизу. Сталинградская колоннада в этот современный проект перепланировки не вписалась.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="368" src="https://www.volgograd.kp.ru/video/embed/788588" frameborder="0"></iframe> Волгоград. Стадион "Монолит", июль 2020. На его руинах обещают построить спорткомплекс..Екатерина СИМОХИНА

ИСТОРИЯ ВОПРОСА

Напомним, обещания возродить стадион «Монолит» длились годами. Еще в 2016-м, когда Виталию Мутко (тогда еще министру спорта РФ) презентовали проект «Волгоград Арены», наша олимпийская чемпионка Елена Исинбаева просила у него вернуть городу «Монолит» и сделать там легкоатлектический центр.

- Поверьте, как только у нас будет свой дом, стадион, отвечающий всем стандартам, вы просто удивитесь, сколько еще будет чемпионов, - говорила тогда Елена Исинбаева. - И тренеры все будут хотеть у нас работать.

Министр пообещал содействие. Прошло два года, Виталий Мутко в ходе очередного визита в Волгоград опять поднял этот вопрос.

- Я помню, там прекрасный вид на Волгу и там прекрасное место для легкоатлетического центра. Я еще раз переговорю с министерством обороны, - вновь заявил Мутко.

И даже пообещал включить объект в федеральную программу на реконструкцию. Прошло еще два года. И только в апреле 2019-го стадион отдали Волгограду.