В Волгограде снесли колоннаду на стадионе «Монолит»
Все-таки ее снесли. Колоннаду на стадионе «Монолит» в Волгограде. Чего больше всего боялись волгоградские общественники, сегодня стало реальностью: часть сталинградской истории превратилась в пыль.
нет объекта - нечего и охранять.Фото: Екатерина СИМОХИНА
Тяжелая техника нещадно рушит все, что попадается на ее пути – от башен и входной группы осталась груда камней.
Башни входной группы тоже сохранять не стали.Фото: Екатерина СИМОХИНА
Напомним, борьба за этот стадион длилась долгие годы. Сначала областные власти отвоевывали его у Министерства обороны, а когда в апреле 2019-го стадион передали на баланс волгоградской школе по легкой атлетике, началась борьба уже между защитниками архитектурных памятников и местными властями. Камнем преткновения стала как раз эта входная группа.
Волгоградцы просили не сносить эту арку, но принимают решения другие.Фото: Екатерина СИМОХИНА
«Эта колоннада обладает признаками объекта культурного наследия. «Ансамбль входной группы стадиона «Монолит», включает в себя полукруглую входную колоннаду и фасад северо-западной трибуны с центральным портиком и завершающей его квадратной в плане ротондой. Его статус необходимо узаконить, и сделать это быстрее – до принятия решения о его судьбе», - настаивал руководитель местного отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Валерий Котельников.
Соответствующее заявление он подал в комитет госохраны ОКН в апреле. По закону на рассмотрение заявления отводится 90 дней. В конце июня Котельников как раз вспомнил о сроках: «Прошло три месяца. Решения по колоннаде «Монолита» нет. В областном комитете уверяют, что объекты, обладающие признаками объекта культурного наследия, у нас строго охраняются. Но червь сомнения меня грызёт всё сильнее...»
Волгоград. Останки стадиона "Монолит". Июль 2020.Екатерина СИМОХИНА
Интуиция общественника не подвела. За неделю до рассмотрения дела колоннаду снесли. Нет больше предмета спора.
От входной группы камня на камне не оставили.Фото: Екатерина СИМОХИНА
«Мы здесь такую зону отдыха и спорта сделаем. С прогулочной зоной и пляжем», - вдохновлено рассказывал губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров в августе 2018-го, когда наведался на стадион.
Поле оставят, но обновят. Обещают сделать и новые трубуны.Фото: Екатерина СИМОХИНА
Все старые постройки снесут. На их месте планируют построить легкоатлетический комплекс.Фото: Екатерина СИМОХИНА
В планах на месте «Монолита» построить сразу несколько легкоатлетических манежей, спортплощадки для тенниса и мини-футбола, залы для занятий гимнастикой и аэробикой, новые трибуны на 1200 и 500 мест …
В подтрибунных помещениях обещают сделать тренажерный зал. Пока что там жуткий вид.Фото: Екатерина СИМОХИНА
Зимой 2020-го на проект выделили 29 миллионов рублей, сейчас он уже готов и проходит теэкспертизу. Сталинградская колоннада в этот современный проект перепланировки не вписалась.
Волгоград. Стадион "Монолит", июль 2020. На его руинах обещают построить спорткомплекс..Екатерина СИМОХИНА
ИСТОРИЯ ВОПРОСА
Напомним, обещания возродить стадион «Монолит» длились годами. Еще в 2016-м, когда Виталию Мутко (тогда еще министру спорта РФ) презентовали проект «Волгоград Арены», наша олимпийская чемпионка Елена Исинбаева просила у него вернуть городу «Монолит» и сделать там легкоатлектический центр.
- Поверьте, как только у нас будет свой дом, стадион, отвечающий всем стандартам, вы просто удивитесь, сколько еще будет чемпионов, - говорила тогда Елена Исинбаева. - И тренеры все будут хотеть у нас работать.
Министр пообещал содействие. Прошло два года, Виталий Мутко в ходе очередного визита в Волгоград опять поднял этот вопрос.
- Я помню, там прекрасный вид на Волгу и там прекрасное место для легкоатлетического центра. Я еще раз переговорю с министерством обороны, - вновь заявил Мутко.
И даже пообещал включить объект в федеральную программу на реконструкцию. Прошло еще два года. И только в апреле 2019-го стадион отдали Волгограду.
ИСТОЧНИК KP.RU