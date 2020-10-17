Пятого проекта не будет: чиновники и депутаты отправились убеждать жителей Волго-Ахтубинской поймы в необходимости новой трассы и вырубке дубов

Новая трасса пойдет через пойму от моста до моста. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Дубы рубить нельзя оставить. Новая дорога через пойму, которая соединит два уже построенных моста в Волгограде и Средней Ахтубе, в любом случае потребует вырубки пойменных лесов. В том числе и дубов, которые стали настоящим камнем преткновения. Накануне прошла очередная встреча членов рабочей группы Экосовета Волгоградской облдумы с жителями Среднеахтубинского района по поводу строительства третьего пускового комплекса мостового перехода через Волгу. Главная мысль, которую пытались донести чиновники, депутаты и проектировщики - проект дороги уже практически готов, трассе в любом случае быть, а вырубка десятков гектаров леса неизбежна. Главная задача сейчас - минимизировать ущерб окружающей среде.

В зале ДК хутора Закутский приезжих гостей оказалось куда больше, чем местных жителей, объяснили это коронавирусными ограничениями. На встречу пригласили лишь десяток человек из трех хуторов – Закутский, Госпитомник и Маслов. Потом будет еще много встреч.

Журналисты спросили, возможно ли, что итогом публичных обсуждений станет новый, пятый вариант прохождения автомагистрали через пойму.

- Нет, мы не работаем в этом направлении, - заявила руководитель Экологического совета при Волгоградской областной Думе Ирина Соловьева. - Мы пришли, чтобы услышать людей. Возможно, потребуется внести изменения в проект, если проектировщики согласятся.

Варианты прохождения трассы по пойме. Остановились проектировщики на красной линии.

ПОЧЕМУ НЕЛЬЗЯ РАСШИРИТЬ СТАРУЮ ДОРОГУ?

Вариант строительства новой трассы там, где сегодня идет дорога, проектировщики отметают сразу. Для этого придется снести множество домов, сделать насыпь высотой пять метров, которая разрежет хутора на две части, поставить забор, построить несколько надземных переходов и опять же – рубить деревья. Как считают проектировщики, это дорого, проблематично и никогда не будет согласовано Главгосэкспертизой.

Юрий Ершов, директор Ростовского филиала АО «Институт «Стройпроект»:

- Мы проектируем дорогу первой технической категории с определенными параметрами. Проходить она должна только за пределами населенных пунктов. На месте старой это невозможно, мы обязаны ее повысить и расширить. Дорога должна быть в четыре полосы по 3,75 метра с барьерным ограждением, с возвышением насыпи дороги на расчетный гидрологический уровень. Если мы сделаем иначе, то просто не пройдем экспертизу.

Есть интенсивность – 30 тысяч автомобилей в сутки. То есть это транзитная дорога с загородными нормативами. Для нее регламентировано количество развязок и наличие примыканий в одном уровне не допустимо. Местным жителям, чтобы оказаться через дорогу в своем же хуторе, нужно будет доехать до развязки, развернуться и поехать в другую сторону до съезда. Приблизительно так будет выглядеть дорога на существующем месте.

Первый пусковой сделали, второй, и вдруг здесь остается ослиная тропа. Где логика? При этом, когда вырубали лес для этих участков, вопросов не было. Я считаю, что это большое достижение, что мы не сносим жилые дома. Наш проект – это большой компромисс. Да, мы вырубим дубы, но мы высадим в 15 раз больше. К тому же столетних дубов там нет.

Эти дубы и другие деревья пойдут ппод снос. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

КАКИЕ ЕЩЕ ЕСТЬ ВАРИАНТЫ?

Еще два варианта трассы, идущих вдоль ерика Верблюд, отметают из-за того, что они подразумевают не только вырубку пойменных лесов, но и загубят ерики, и, по сути, всю пойму. В одном случае придется строить двухкилометровую эстакаду и вырубать все деревья под ней и вдоль нее. В другом волгоградцы останутся без доступа к воде и множества баз отдыха, к тому же экосистема поймы будет уничтожена. Деревьев вырубят еще больше, правда, дубов среди них будет меньше. Но в итоге часть поймы может превратиться в болото, часть – засохнуть.

КАКОЙ ПРОЕКТ ВЫБРАЛИ?

Остается один, по мнению чиновников и проектировщиков, оптимальный вариант, при котором транспорт пойдет по Волго-Ахтубинской пойме на удалении от населенных пунктов и без возможности съезда в лес.

Юрий Ершов:

- Проект задумывался еще в 90-х годах. Ничего особо уникального в нем нет. В него заложены четыре мостовых перехода через ерики с тремя пролетами по 24 метра, а также достаточно большой переход через ерики Верблюд и Судомойку протяженностью около полкилометра. Третий пусковой комплекс разбит на два этапа. На первый, длиной 4,5 километра, уже нашли подрядчика. Второй этап сейчас проходит экспертизу в экологической и технической части. Проект близок к завершению.

ДУБЫ - ПОД СНОС

Вот только этот проект подразумевает уничтожение почти 43 гектаров пойменного леса или более 15 тысяч деревьев. В том числе дубов, которые чудом прижились именно здесь. Часть из этих деревьев - до 15% - обещают сохранить за счет временной полосы отвода дороги.

Высадить вместо взрослых, идущих под топор деревьев, обещают более 235 тысяч молоденьких саженцев с закрытой корневой системой, которые уже растят в волгоградских питомниках. Для них предусмотрят полив. Первые пару лет ухаживать за деревцами будет подрядчик. И только в случае, если выживет большинство саженцев, в дальнейшем растить новый зеленый массив будет местное лесничество. Но сначала на одном гектаре должно прижиться не менее 2500 штук.

Елена Православнова, зампред облкомприроды:

- Еще раз повторю: эта дорога без вариантов проходит по территории природного парка, потому что у нас есть два моста, которые нужно между собой соединить. И любой вариант дороги, который бы ни рассматривался, затрагивает снос зеленых насаждений и переход через водные объекты.

А ЧТО БУДЕТ С ПОЙМОЙ И РЫБОЙ?

Сергей Яковлев, главный ихтиолог Нижневолжского филиала ФГБУ «Главрыбвод»:

- Вариант проекта, который был выбран, минимально нарушает водный баланс. Во-первых, на всех крупных ериках предусмотрены мосты. Поэтому каких-то проблем с прохождением воды ни в весенний паводок, ни в летнее время не будет. Кроме этого, на всех пониженных участках предусмотрены большие бетонные трубы квадратного сечения размером 2 на 2 метра. Этого достаточно, чтобы вода могла пройти и не только залить нерестилища весной, но и обратно молодь могла с этой водой попасть. Практически все ерики пересекаются под минимальным углом в 90 градусов.

Наталья Лопанцева, директор природного парка Волго-Ахтубинская пойма:

- Эта дорога была включена в план еще при создании природного парка. Но нужно гидрологический режим продумывать до конца, чтобы потом не было больно тем, кто здесь живет. Изначально планировали дорогу на эстакадах, чтобы его сохранить.

По проекту через ерики Верблюд и Судомойку сделают большой мост. но под ним все равно деревья придется рубить. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Вопросов к проектировщикам у специалистов природного парка Волго-Ахтубинская пойма много. Например, уменьшится ли загрязнение воздуха, когда построят новую дорогу или, напротив, возрастет. К тому же парк настаивал на эстакаде, потому что 30% сбора воды в пойме идет вне русла рек и ериков.

Местные в принципе не против дороги. Вторая трасса избавит их от постоянных пробок. Но им не все равно, выживет ли пойма, хватает ли ей воды, в каких условиях будут жить их дети и внуки – среди лесов и заливных лугов или в степи. Многие боятся, что высаженные деревья погибнут, так и не успев стать лесом.

- Я родился в поселке Госпитомник и 58 лет без малого здесь прожил. Прекрасно знаю, что дуб здесь не восстанавливается. Единственное место – это по дороге на Лебяжью поляну. Поэтому нужно учесть проектировщикам особые условия. За саженцами нужно ухаживать не год, не два, а до 15 - 20 лет их регулярно поливать, до тех пор, пока не будет большой кроны. Ну не растет у нас дуб, как все остальное, - предостерегают местные жители.

- Чистили нам ерики, мы думали, что будем всегда с водой. Но воды в этом году не было. И еще у нас предприниматели понастроили балаганов (теплицы – ред.), которые ее выкачивают. Это нам не нравится, - подняла еще одну проблему Елена Целикова.

На встрече оказалось не так уж много местных. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

БУДЕТ ДОРОГА – НЕ СТАНЕТ ПРОБОК

Существующую дорогу Волгоград – Краснослободск – Средняя Ахтуба обещают полностью отремонтировать. Часть обновят уже в этом году, так как область получила дополнительные средства по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Правда, пока дорожники работают, волгоградцы, волжане и жители поймы стоят в многочасовых пробках. Ведь на Волжской ГЭС тоже идет ремонт.

- Это показывает, насколько необходим третий пусковой комплекс. Немыслимые пробки и транспортные заторы, которые нужно ликвидировать как можно быстрее, - говорят проектировщики. И просят не затягивать решение вопроса.

А в облкомприроды подчеркивают: от пробок страдают не только люди, но и пойма.

КАК ДОЛГО БУДУТ СТРОИТЬ?

Роман Туренко, заместитель председателя облкомдортранса:

- Пока торгуется первый этап от моста через Ахтубу до съезда на Третий решающий. Федеральное и областное финансирование подтверждено. Окончание строительства - 2023 год. В следующем году, если сейчас пройдем экспертизу, начнем строительство второго этапа, которое также рассчитано на три года.

Встреча прошла без участия активистов, которые добиваются сохранения пойменной дубравы. Они уже подали жалобы во все инстанции. В ситуации разбирается природоохранная прокуратура. Тем временем стало ясно, кто будет строить первый участок этой трассы. Контракт на 5,6 миллиарда рублей выиграла «Группа компаний ЕКС», которая возводит в пойме водопропускные сооружения и делает берегоукрепление на границе Центрального и Краснооктябрьского районов Волгограда.