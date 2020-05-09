Губернатор Волгоградской области в военной форме возглавил Бессмертный полк за рулем ретро-машины

Этот День Победы запомнится волгоградцам надолго. Впервые мы встречаем 9 Мая не на улице с георгиевской ленточкой и цветами, а дома. Из-за эпидемии коронавируса массовые мероприятия отменили. Праздник предлагают смотреть по телевизору или с балконов домов. Утром прошел авиа-парад, затем ретро-автомобили проехали по улицам с военными песнями, заезжали во дворы к ветеранам с концертами. Даже ставший неотъемлемой частью праздника Бессмертный полк для обычных волгоградцев перешел в онлайн формат. Хотя шествие по городу все же состоялось, но не так, как раньше.

Бессмертный полк из 127 героев Советского Союза, защищавших Сталинград.Фото: Екатерина СИМОХИНА

Возле дома Павлова в Центральном районе Волгограда сформировали колонну военных ретро-машин. На грузовиках штендеры с портретами 127 героев Советского Союза, защищавших Сталинградскую землю, а на бортах списки всех войсковых соединений и частей, которые принимали участие в Сталинградской битве. Водители все в военной форме тех лет. Вызвался порулить одной из машин губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. Он приехал также в военной форме. Правда, погоны были настоящие – полковника. Да и медаль Героя России на кителе за заслуги перед Родиной во время войны в Чечне. Решил поучаствовать в шествии и мэр Волгограда Виталий Лихачев. Транспорт он выбрал по душе – мотоцикл.

Десантник Андрей Бочаров на время представил себя артиллеристом.Фото: Екатерина СИМОХИНА

Старт колонны назначили на 19-00 - после минуты молчания. Она доехала до Мамаева кургана и обратно на площадь. А до этого чиновники успели осмотреть технику, представить себя пулеметчиками и мотоциклистами.

- Большая гордость, что мне сегодня быть водителем у Александра Ильича Родимцева, у легендарного полководца. Мы стартуем от дома Павлова, который защищали разведчики генерала Родимцева. Сегодня мы вместе со всей страной участвуем в благородном мероприятии - Бессмертном полку, - прокомментировал шествие Андрей Бочаров.

Андрей Бочаров: Сегодня я стану водителем у Александра Ильича Родимцева.Фото: Екатерина СИМОХИНА

К сожалению, у обычных волгоградцев такой возможности не было – все на изоляции по домам.

Кстати, высоких чиновником может изрядно подмочить – надвигается сильная гроза и ливень.