2020-07-17T15:58:38+03:00
Коронавирус Covid-19

В Волгограде от осложнений на фоне коронавируса умерла главврач поликлиники Ирина Гайдук

Известный врач скончалась от острой сердечно-сосудистой недостаточности
Екатерина СИМОХИНА
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Ирина Гайдук даже во время болезни руководила поликлиникой по телефону. Фото: сайт поликлиники №3.Ирина Гайдук даже во время болезни руководила поликлиникой по телефону. Фото: сайт поликлиники №3.
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Печальная новость пришла в пятницу, 17 июля. В Волгограде коронавирус унес жизнь известного врача Ирины Гайдук. В последнее время она, будучи терапевтом и врачом высшей категории, возглавляла практически образцовую третью поликлинику в центре города, которая раньше всех перешла на современные стандарты оказания медицинской помощи и входила в реестр ведущих учреждений здравоохранения России. Сюда стремились попасть многие пациенты даже из других районов. А Ирина Гайдук была не только высококлассным руководителем, но и душой коллектива. Учреждение она возглавляла с 2011 года, при этом была главным внештатным терапевтом облздрава.

Как стало известно «КП-Волгоград», Ирина Гайдук умерла от осложнений после того, как заразилась коронавирусом. А именно от острой сердечной недостаточности.

Ирина Гайдук сама поняла, что заболела, и при первых симптомах болезни ушла на самоизоляцию. Уже оттуда ее увезли в клиническую больницу №4, где спасают людей от пневмоний и коронавируса. Пока коллеги Ирины Гайдук спасали ее жизнь, она продолжала работать по телефону – руководила своей поликлиникой.

Сгорела всего за несколько дней. В пятницу врача увезли в больницу, а уже в понедельник КТ показало – у Ирины Гайдук поражено 70 % легких. Ее перевели на искусственную вентиляцию легких, но не спасли.

Заразилась коронавирусом и 16-летняя дочь Ирины Гайдук. Девушка лежит в инфекционной больнице, но ее жизнь у врачей опасений не вызывает - осложнений нет. Ей уже сообщили о смерти мамы. Трагическую новость рассказал отец.

«Комсомолка» выражает соболезнования родным, близким, друзьям и пациентам Ирины Гайдук. Мы тоже знали ее как очень хорошего и светлого человека и грамотного профессионального специалиста.

ИСТОЧНИК KP.RU

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