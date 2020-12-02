Прокуратура требует признать фудкорт в центре Волгограда незаконной постройкой и снести

Где-то там стоит здание Центробанка. Но вид загородил "фудкорт". Фото: Екатерина СИМОХИНА

В Волгограде не утихают волнения по поводу постройки у здания Госбанка и Центрального рынка. Двухэтажный объект начали возводить осенью 2019-го года. Строительные работы по адресу проспект Ленина, 16д завершены и уже есть документы на ввод в эксплуатацию. Но не все так просто. Горожане продолжают негодовать из-за здания, которое предполагалось как фудкорт. По их мнению, оно портит облик центра Волгограда, закрыло весь вид на здание Госбанка и вообще выглядит как гроб. Теперь этим объектом занялся прокурор Волгоградской области Денис Костенко — он отреагировал на публикации в СМИ о незаконности стройки. После проверки ведомства он был вынужден согласиться с журналистами — наружу всплыл ряд существенных нарушений при строительстве. Например, есть угроза скоростному трамваю. Центральная часть объекта находится в технической зоне метрополитена. Это противозаконно.

Дело передали в Центральный районный суд города. В частности, прокуратура просит признать незаконным строительство и реконструкцию здания, ввод в эксплуатацию, а также требует снести его и прекратить право собственности на самовольную постройку.

- В адрес главы Волгограда внесено представление об устранении нарушений законодательства. Также в Инспекцию государственного строительного надзора направлена информация для рассмотрения вопроса о возбуждении в отношении застройщика производства об административном правонарушении, - сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе региональной прокуратуры.