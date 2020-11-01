Видео убийства из-за ссоры в родительском чате: «В следующий раз я тебе вообще пасть разорву»

Первую помощь избитому мужчине оказал случайно оказавшийся рядом врач-реаниматолог. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Начавшийся с банальной перепалки в родительском чате конфликт между родителями в Волгограде завершился жестоким избиением отца 12-летней школьницы. Спустя неделю Роман Гребенюк умер в больнице, не приходя в сознание. В соцсетях проявилось видео убийства из-за ссоры в родительском чате.

Защищать честь Анны, которую якобы оскорбил в родительском чате Роман Гребенюк, в банк пришли трое, в том числе муж Арман и брат Арсен Мелконян. Именно последний и нанес «обидчику» несколько ударов по голове.

На кадрах видео видно, как Роман лежит в луже крови посреди отделения банка. У него пробита голова. Начинаются судороги. Дыхания практически нет. Вокруг кричат от ужаса и суетятся пытающиеся помочь люди.

- Вы что, вообще что ли? – посетители банка в шоке от того, что вот так просто в людном месте убивают человека.

Арсен Мелконян возвращается к избитому мужчине и плюет на него, сопровождая действо словами:

- А в следующий раз, мразь, я тебе вообще пасть разорву, будешь так разговаривать с чужой женой.

После Арсен спокойно идет к выходу со словами: «Ничего страшного, голова не жопа, заживет».

Только благодаря тому, что в этот момент в банке оказался врач-реаниматолог, Роман Гребенюк дожил до приезда скорой. После еще неделю за его жизнь боролись врачи 25-й больницы Волгограда. Однако спасти жизнь мужчины с открытой черепно-мозговой травмы им не удалось.

Возбужденное ранее в отношении Арсена Мелконяна уголовное дело теперь переквалифицируют на более тяжелую статью и передадут в следственный комитет.