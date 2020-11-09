В Волгограде донорам антиковидной плазмы будут давать скидки в магазинах и заведениях

Сдай кровь - останови пандемию!

Антитела, которые сформировались у людей, переболевших COVID-19, могут спасти сегодня другие жизни. Поэтому в Волгоградской области запустили акцию «Быть героем просто», в которой призывают волгоградцев после ковида сдать свою кровь. На эту акцию откликнулись и волгоградские бизнесмены: они будут предоставлять скидки и бонусы людям, которые станут донорами плазмы. Определять этих «героев» будут по специальным значкам.

- С 10 ноября и до конца этого года каждый донор антиковидной плазмы (после посещения Волгоградского областного центра крови) получит специальный отличительный знак – «Донор плазмы». Этот значок и будет давать право на скидки и бонусы в различных заведениях и магазинах города, - поясняют активисты этой гражданской инициативы.

Полный список партнеров акции (где можно будет получить скидку) будет опубликован на сайте движения «Быть героем просто». И он будет постоянно обновляться.

«Сдай кровь – останови пандемию!»

ДЛЯ СПРАВКИ

Что нужно чтобы получить своё «СПАСИБО»⁉

- Сдать кровь для изготовления антиковидной плазмы

- Спросить значок донора на кассе Центра крови

- Ознакомься с полным списком партнеров, предоставляющих скидки на сайте COVID34.RU

- Предъявить значок партнеру акции и получи скидку.