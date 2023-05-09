День Победы в Волгограде 9 мая 2023 года: прямая онлайн-трансляция

Волгоград - Сталинград отмечает 78-й День Победы. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

78 лет Победы в Волгограде 9 мая 2023 года отметят ярко и масштабно с парадом, реконструкциями и концертами, выступлением Александра Маршала, авиагонками и авиашоу, световым и лазерным шоу, артиллерийским салютом и сразу 10 фейерверками. Бессмертный полк на День Победы пройдет в виде автопробега и впервые – по Волге. Сайт volgograd.kp.ru в онлайн-режиме публикует последние новости о том, как отмечают 9 мая 2023 года в Волгограде, который сразу на четыре дня переименовали в Сталинград, досрочно заменив дорожные указатели на въездах в город-герой.

Откроет День Победы военный парад на площади Павших Борцов в 10 утра. Техники будет немного, зато, если не помешает погода, в небе пройдет воздушный парад. В программе мероприятий 9 мая 2023 года в Волгограде – праздник на Центральной набережной с реконструкциями, полевой кухней и концертами, который стартует с 10 утра, авиагонки с 13 часов и авиашоу с 15.30.

В финале гала-концерта в 21.00 на сцену выйдет Александр Маршал, после часового выступления прогремят салют и фейерверк. Кстати, посмотреть салют в День Победы 2023 в Волгограде можно будет сразу в 10 местах практически во всех районах города-героя одновременно. Главной фишкой праздника 9 мая, конечно, станет световое и лазерное шоу «Свет Великой Победы» на Мамаевом кургане и у бронекатера БК-31 на Центральной набережной (подробная программа мероприятий, самые главные события праздника – здесь).

ВАЖНО! В центре Волгограда 9 мая 2023 года до обеда будут перекрыты все дороги, ведущие к площади Павших Борцов. С утра до ночи в День Победы ограничат движение на Нулевой продольной и спусках на нее, а также на всех улицах в районе Центральной набережной (схема перекрытия дорог). Общественный транспорт будет работать до полуночи и в усиленном режиме, часть остановок отменят, автобусы изменят маршрут (подробности). Учтите, попасть на парад, на Мамаев курган, на набережную можно лишь пройдя через рамки металлоискателей и пункты досмотра.

Прямая трансляция:

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Куда сходить 9 мая 2023 года в Волгограде: парад, салют и фейерверки, концерт Александра Маршала, авиашоу, «Бессмертный полк» на Волге и световое шоу (программа праздничных мероприятий на День Победы).