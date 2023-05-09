В День Победы жителей и гостей Волгограда угостили солдатской кашей

Повара полевой кухни не только угощали кашей, но и охотно фотографировались Фото: Эдуард Пальгунов

Волгоград пышно и широко празднует 78-годовщину Победы в Великой Отечественной войне. Различные интерактивные площадки, военно-историческая реконструкция и даже полевая кухня, из которой угощают всех желающих.

Волгоградцы и гости города могут примерить на себя образ солдата Фото: Эдуард Пальгунов

Каждый желающий мог приобрести или отправить свое письмо-треугольник Фото: Эдуард Пальгунов

Так, на нижней террасе Центральной набережной представлена военно-историческая реконструкция, тематические интерактивные площадки, такие как «Командирский блиндаж», «На привале в час тишины», «Полевая медицина», «Погранзастава», «Артиллерийская площадка» и «Полевая почта».

Из-за прохладной погоды танцы получались особо зажигательными Фото: Эдуард Пальгунов

Посмотреть здесь можно было даже на оружие военных лет Фото: Эдуард Пальгунов

Всех оголодавших приглашают испробовать солдатскую кашу с горячим чаем. На импровизированной сцене с песнями военных лет выступают артисты агитбригады.

Особенно участников всеобщего веселья порадовало авиашоу высшего пилотажа Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Напомним, что в честь празднования Дня Победы в Волгоградской области было организовано свыше 900 мероприятий. Так, утром в город-герое прошел традиционный военный парад, а затем волгоградцы и гости города присоединились к «Бессмертному полку», который в этом году прошел в непривычном формате. Позже в небо шоу высшего пилотажа показали пилоты реактивных самолетов.

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