Смотрим фото с Парада Победы 9 мая 2023 в Волгограде

В Волгограде состоялся Парад Победы Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Утром 9 мая празднование Дня Победы в Волгограде началось с военного парада. Больше двух тысяч человек прошли маршем по площади Павших Борцов. За шествием следили огромное число волгоградцев и гостей города. Главными зрителями стали ветераны. Сайт volgograd.kp.ru публикует яркие фотографии Парада Победы в Волгограде 9 мая 2023 года.

Парад Победы в Волгограде Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Парад Победы в Волгограде Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Парад Победы в Волгограде Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Парад Победы в Волгограде Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Перед парадом к собравшимся обратился губернатор Андрей Бочаров. Он поздравил ветеранов и волгоградцев с 78-летием победы в Великой Отечественной войне от лица президента Владимира Путина, передав его поздравления. После своего выступления губернатор объявил минуту молчания.

Парад Победы в Волгограде Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Парад Победы в Волгограде Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Парад Победы в Волгограде Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Парад Победы в Волгограде Фото: Геннадий БИСЕНОВ

За парадом с трибун наблюдали ветераны Александр Васильевич Медков, Александр Иванович Колотушкин, Гавриил Минаевич Василенко, Василий Анисимович Лазарев и жительница осажденного Сталинграда Тамара Васильевна Колбасина. В прошлом году на параде были 84 ветерана.

Парад Победы в Волгограде Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Парад Победы в Волгограде Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Парад Победы в Волгограде Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Парад Победы в Волгограде Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Парадом Победы в Волгограде командовал заместитель командира 20-й гвардейской мотострелковой дивизии гвардии полковник Сергей Губарев. Принимал парад заместитель начальника штаба Южного военного округа генерал-майор Константин Запатоцкий. Шествие открылось выносом флага Российской Федерации и Красного знамени Победы. Прозвучал гимн России под звуки артиллерийских выстрелов, которые распугали собак, выбежавших на площадь.

Парад Победы в Волгограде Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Парад Победы в Волгограде Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Парад Победы в Волгограде Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Парад Победы в Волгограде Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Парад Победы в Волгограде Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Тон маршу задали юные барабанщики Волгоградского казачьего кадетского корпуса имени Героя Советского Союза Недорубова. Друг за другом по площади прошли парадные колонны. Они были составлены из военнослужащих роты Почетного караула, подразделений Южного военного округа, сотрудников региональных управлений МВД, МЧС, УФСИН, Росгвардии, пограничного ФСБ.

Парад Победы в Волгограде Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Парад Победы в Волгограде Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Парад Победы в Волгограде Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Парад Победы в Волгограде Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Зрители увидели марширующих в форме регулировщиц Великой Отечественной и бойцов 10-й стрелковой дивизии войск НКВД. Приняли участие в параде курсанты Академии МВД, казаки, юнармейцы, а также суворовцы и кадеты из Волгограда, Астрахани, Грозного, Елабуги, Санкт-Петербурга, Читы, Самары, Перми.

Парад Победы в Волгограде Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Парад Победы в Волгограде Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Парад Победы в Волгограде Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Парад Победы в Волгограде Фото: Геннадий БИСЕНОВ

По традиции военную часть парада возглавил легендарный танк Т-34. За ним по площади проехали тяжелые мотоциклы М-72, армейский автомобиль «Виллис» и советские ГАЗ-67, ГАЗ-69, грузовики ЗИС-5, пожарная машина ПМЗ-2 и другие ретро-автомобили. Современная техника была представлена многоцелевым бронеавтомобилем повышенной проходимости ГАЗ-2330 «Тигр», БМП-3, БТР 82А, танками Т-90С, автомобилями «Ахмат», «Рысь», УАЗ «Патриот».

Парад Победы в Волгограде Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Парад Победы в Волгограде Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Парад Победы в Волгограде Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Парад Победы в Волгограде Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Окончанием парада стал пролет авиагруппы «Русские авиационные гонки» и самолетов АН-2 авиаклуба им. Героя Советского Союза Числова «Юный ястреб». Пилоты спустили с неба праздничные листовки.

Парад Победы в Волгограде Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Парад Победы в Волгограде Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Парад Победы в Волгограде Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Парад Победы в Волгограде Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Парад Победы в Волгограде Фото: Геннадий БИСЕНОВ

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