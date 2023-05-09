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НовостиОбщество9 мая 2023 7:19

Волгоград стал Сталинградом 9 мая 2023 года

Город переименовали в честь праздника несколько дне назад
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
Волгоград стал Сталинградом 9 мая 2023 года.

Волгоград стал Сталинградом 9 мая 2023 года.

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

9 мая 2023 года в честь празднования Дня Победы Волгоград стал Сталинградом. Как ранее сообщал сайт volgograd.kp.ru, таблички и дорожные знаки на въезде в город-герой появились досрочно за три дня до праздничного дня. Напомним, город переименовывают девять раз в году.

Сегодня в Волгограде и области проходят праздничные мероприятия в честь 9 мая. В программе - парады, памятные возложения, культурные мероприятия, авиашоу, патриотическое световое и лазерное шоу «Свет Великой Победы» (подробная программа мероприятий).