Волгоград стал Сталинградом 9 мая 2023 года. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

9 мая 2023 года в честь празднования Дня Победы Волгоград стал Сталинградом. Как ранее сообщал сайт volgograd.kp.ru, таблички и дорожные знаки на въезде в город-герой появились досрочно за три дня до праздничного дня. Напомним, город переименовывают девять раз в году.

Сегодня в Волгограде и области проходят праздничные мероприятия в честь 9 мая. В программе - парады, памятные возложения, культурные мероприятия, авиашоу, патриотическое световое и лазерное шоу «Свет Великой Победы» (подробная программа мероприятий).