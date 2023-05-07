В Волгограде 9 мая в автопробеге в рамках «Бессмертного полка» примут участие 50 автомобилей

В День Победы в Волгограде состоится автопробег в рамках "Бессмертного полка" Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В Волгограде в День Победы «Бессмертный полк» пройдет в измененном формате. В частности, акция состоится как автопробег. В нем примут участие 50 автомобилей, на которых будут размещены портреты участников Великой Отечественной войны. Старт колоннам дадут в 12.00 9 мая 2023 года от скульптуры «Чайка на волнах» на Нулевой продольной. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в Волгоградской городской думе.

Автопробег будет разделен на две колонны, одна направится в северную часть города по проспекту Ленина до площади Дзержинского в Тракторозаводском районе. Другая группа поедет на юг – через Центральный, Ворошиловский и Советский районы. Конечной точкой «южной» колонны станет «Лысая гора», где будут возложены цветы.

Напомним, в России решили отменить очный формат «Бессмертного полка». Волгоград также изменил условия проведения акции. В рамках 78-й годовщины победы в Великой Отечественной войне в городе-герое пройдет «Река Бессмертного полка» - по Волге проплывут судна с портретами героев.

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